Mujer de 116 años se contagia de Covid-19 y sobrevive en Turquía

En Turquía, una mujer de 116 años de edad sobrevivió al Covid-19, lo que la convierte en una de las personas de mayor edad en superar el virus que ha causado la muerte de millones en el mundo, señaló su hijo Ibrahim.

De acuerdo con Ibrahim, Ayse Karatayua, la mujer de 116 años, estuvo internada por complicaciones derivadas del coronavirus pero actualmente ya fue trasladada a un pabellón normal.

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El hijo detalló que su madre “sólo había recibido una inyección de la vacuna china Sinovac antes de enfermarse” y que probablemente fue infectada por un algún miembro de la familia.

Afyon'da 116 yaşındaki Ayşe Karatay, koronavirüsü atlattı. pic.twitter.com/LNat9SaC6g — KALELİ MEDYA (@kaleli_medya) September 4, 2021

“Mi madre se enfermó a los 116 años y permaneció en la unidad de cuidados intensivos durante tres semanas. Su salud es muy buena ahora y está mejorando”, dijo.

Ayse Karatayua es originaria del oeste de Turquía y fue atendida en el hospital de la ciudad de Eskisehir después de presentar algunos síntomas de Covid-19. El diagnóstico fue confirmado a través de la prueba a la que dio positivo a principios de agosto.

La mujer de 116 años nació durante el Imperio Otomano, cuando rara vez eran registradas las fechas exactas del nacimiento de las personas.

Adultos de mayor edad logran sobrevivir al Covid-19, como ocurrió en Turquía

Otro caso similar fue el de la monja francesa llamada Andre, que este año se contagió de Covid-19 y se recuperó en febrero, a unos días de cumplir 117 años. Actualmente, la hermana Andre es considerada la segunda persona más anciana del mundo.

Otra historia que sorprendió fue la de una mujer italiana, que a sus 104 años le ganó la batalla al virus; además, en su juventud también se había contagiado de gripe española.

En tanto, en China, Zhang Guangfen, de 103 años, también logró sobrevivir al Covid-19. Y en España, María Branyas, de 113 años, vivió para contar su experiencia con el coronavirus.

Aunque el virus afectaba principalmente a los adultos mayores, estas personas que pasaban de los 100 años lograron vencerlo.

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