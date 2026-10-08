Morena celebra 15 años sin su fundador y rodeado de escándalos de corrupción

Sin su fundador y en día hábil, Morena festejó sus 15 años en el Auditorio Nacional en medio de severas contradicciones. Mientras la dirigente Ariadna Montiel y voceras del partido pronunciaban discursos de austeridad, Andy López Beltrán acaparó los reflectores para tomarse fotografías con la militancia. El evento ocurrió entre cuestionamientos por el enriquecimiento de sus allegados, las pesquisas por huachicol fiscal y la presencia de gobernadores cuestionados, e incluso de las mandatarias de Campeche y Guerrero, quienes abandonaron sus estados pese a estar en alerta por tormentas tropicales.

La retórica de honestidad chocó de frente con los saldos y escándalos que arrastra el oficialismo. La llamada "ética” partidista pasó por alto la cooptación del Poder Judicial, los señalamientos de complicidades en Sinaloa y el blindaje en instituciones como el INE o la FGR para proteger a sus cuadros. Entre el colapso del sistema de salud, el desfalco millonario en Segalmex y las pérdidas masivas por el contrabando de combustible, las críticas internas por candidaturas ligadas al crimen terminaron por cancelar cualquier intento de festejo triunfalista.