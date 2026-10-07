Morena celebra 15 años de vida empañado por corrupción, nexos con el narcotráfico y censura

Morena llega a sus 15 años de existencia intentando desplegar una narrativa de triunfo y transformación, pero la realidad del país desmiente de forma tajante cualquier festejo. El partido oficialista pretende presumir una moral y un compromiso inquebrantable con los mexicanos; sin embargo, el partido se encuentra en su peor crisis de legitimidad, asediada por escándalos de corrupción a gran escala, acusaciones de financiamiento ilícito, nexos con el crimen organizado e intentos recurrentes de asfixiar la libertad de expresión para sofocar la crítica.

Las banderas que le dieron origen al movimiento han quedado reducidas a un simple eslogan publicitario que contrasta con el actuar de sus dirigentes y legisladores. Lejos de actuar con austeridad o rendir cuentas ante la ciudadanía, el partido en el poder se ha transformado en un refugio de impunidad que solapa el enriquecimiento inexplicable y del dinero sucio en sus estructuras. En lugar de una celebración democrática, el aniversario de Morena evidencia la consolidación de un aparato burocrático enfocado en defender privilegios y proteger a los personajes clave del partido.

¡Llegó el momento de celebrar juntas y juntos 15 años de hacer historia! 🎉🇲🇽



Hoy conmemoramos el 15 Aniversario de nuestro movimiento y queremos que seas parte de esta gran fiesta



⏰ 17:00 hrs.



📺 A través de todas nuestras redes sociales oficiales. pic.twitter.com/eb5Qj1XVmL — Morena (@PartidoMorenaMx) October 7, 2026

Escándalos de huachicol, impunidad y nexos con el narcotráfico

El inventario de irregularidades que empaña la trayectoria de la fuerza oficialista abarca desde el gigantesco entramado del huachicol fiscal y las asignaciones millonarias a favorecidos como Amílcar Olán Aparicio, hasta el constante señalamiento contra perfiles envueltos en investigaciones por nexos con el narcotráfico y abuso de poder. Casos como el de Rubén Rocha Moya en Sinaloa, el senador Enrique Inzunza, o el propio hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), Andy López Beltrán, no solo representan fisuras éticas en la narrativa del régimen, sino que confirman el cobijo que el partido otorga a figuras severamente cuestionadas con tal de mantener el control territorial y electoral.

La “receta” de impunidad de Morena a 113 días de acusaciones contra Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza

A 15 años de su fundación, el balance del partido oficialista no es el de un movimiento regenerador, sino el de una maquinaria partidista desgastada por la opacidad, que prefiere cerrar filas en torno a la impunidad antes que asumir la responsabilidad frente a los graves estragos que sus redes de complicidad han provocado en el país.