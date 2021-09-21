Crear impacto: 16 años de la moda de Angela Merkel

En un mundo lleno de agitación y preocupaciones de mayor peso, los alemanes tienen al menos un accesorio brillante: las coloridas chaquetas del traje de su canciller, Angela Merkel, además de ocasionales escotes pronunciados cuando asiste a la ópera.

Un punto de mucho comentario y diversión para los alemanes de sastrería, que no conmueve a misma la canciller.

"Para un hombre, usar un traje azul oscuro durante cien días seguidos no es ningún problema, pero si uso el mismo blazer cuatro veces en dos semanas, los ciudadanos me escriben", dijo una vez Angela Merkel al periódico Zeit.

Durante 16 años, Merkel se ha reunido con líderes mundiales, ciudadanos, asistió al parlamento y se ocupó de sus asuntos con una variedad de chaquetas inteligentes, de la misma forma y de diferentes colores.

También ha asistido a casi todos los festivales anuales de ópera de Wagner en Bayreuth, en el sur de Alemania, con su esposo durante sus vacaciones de verano; un par de veces con un escote bajo que la llevó a las primeras páginas de los tabloides, donde la ópera normalmente no figura.

El trabajo de Wagner se ha presentado ante multitudes agotadas en el festival desde mediados de la década de 1950, y los entusiastas de la ópera ansiosos a menudo esperan hasta 10 años para obtener entradas para el teatro Bayreuth Festspielhaus.

El frenesí anual de la ópera es un punto culminante de la vida cultural alemana, que proporciona tanto escándalo como entretenimiento.

En otra ocasión cultural en Noruega, el canciller lució un escote pronunciado en una ópera de Oslo que causó sensación en los medios de comunicación en Alemania en ese momento.

Una imagen combinada muestra a la canciller alemana Angela Merkel y su esposo Joachim Sauer, a través de los años, llegando al festival anual de ópera Wagner en Bayreuth, Alemania. Fotografías tomadas entre el 25 de julio de 2000 y el 25 de julio de 2021.|STAFF/REUTERS

Merkel rompió roles de género en Alemania

"¿Qué otra cosa habría usado aparte de su look si siempre estuvo con hombres? Creo que fue buena la forma en que lo hizo. Ahora puede usar sus collares o pasar el rato en su chándal, o simplemente volverse loca si quiere. Creo que puede hacer lo que quiera, usar un dirndl (vestido tradicional del sur de Alemania). Creo que el look adecuado para su época (como canciller) ", dijo el diseñador de moda alemán Guido Maria Kretschmer durante la Semana de la Moda de Berlín.

Pero la mujer del antiguo Este comunista ha hecho más de lo que sus detractores esperaban e incluso podría superar a su ex mentor Helmut Kohl para convertirse en la canciller alemana con más años de servicio si se necesita mucho tiempo para formar un gobierno de coalición después de las elecciones del 26 de septiembre.

La activista por los derechos de la mujer y publicista Alice Schwarzer dijo que estaba orgullosa de cómo Merkel se ha mantenido firme entre los hombres poderosos: "Hay una broma en Alemania: un niño pequeño pregunta, mamá, ¿pueden los hombres también convertirse en canciller? está ahí fuera y nadie puede quitar eso ahora ".

Una imagen combinada muestra a la canciller alemana Angela Merkel posando para fotografías después de las diversas grabaciones televisivas de su discurso anual de Año Nuevo en la cancillería. Es una mirada retrospectiva al mandato de 16 años de Angela Merkel como canciller de Alemania antes de las próximas elecciones federales en las que ya no se presentará como candidata a canciller.|STAFF/REUTERS

A pesar de que Merkel usa trajes de pantalón sencillos que minimizan su feminidad, Schwarzer dijo que la canciller todavía tiene cierto encanto femenino que usa en sus relaciones con líderes mundiales, como el presidente francés Emmanuel Macron.

"Somos mujeres al final del día. Y ella trató de restarle importancia a esto tanto como le fue posible; con su estilo de vestir. Cómodo, con chaqueta y pantalón. Zapatos planos. Sin coquetería falsa. Al mismo tiempo, encuentro que tiene un encanto muy específico. Yo diría que está en algún lugar entre una chica y un camarada. ¡Tiene algo de niña y es más que capaz de coquetear! " dijo a Reuters.

Con pocos días faltantes para las elecciones federales, muchos alemanes nunca han conocido a otra persona más que "Angie".

Hija de un pastor protestante, Merkel creció en la Alemania Oriental Comunista antes de tomar el timón de un partido predominantemente masculino y católico, de Alemania occidental, la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Armada con un doctorado en química cuántica, Merkel ha adoptado un enfoque pragmático de resolución de problemas para el gobierno, guiando a Alemania y a Europa.

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