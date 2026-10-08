Ante la censura, defienden sus ideas: Caminos de la Libertad reconoce a voces críticas

“Caminos de la Libertad” cumplió 21 años con una nueva edición, que busca defender la libertad de expresión y dar espacio a quienes no temen en alzar la voz, a pesar de que México atraviesa uno de sus momentos más críticos.

Una iniciativa de Grupo Salinas que nació para defender este principio básico y que, a lo largo de los años, ha dado voz a escritores, periodistas, luchadores sociales, maestros y estudiantes.

En esta edición, el reconocimiento “Una vida por la Libertad” fue para el doctor Miguel Anxo Bastos, economista español que ha dedicado su trayectoria a defender valores como el trabajo y el ahorro.