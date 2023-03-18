Perú devastado por ciclón Yaku; hay lluvias e inundaciones, más de 50 muertos y miles de damnificados

Peruanos en el norte de Perú se vieron afectados por lluvias torrenciales e inundaciones provocadas por el poderoso ciclón Yaku que ha causado la muerte de al menos 50 personas, dijeron las autoridades.

En localidades como Trujillo o Lambayeque, el agua en las calles llegaba a la altura de las rodillas.

Residente de Trujillo, Perú:

“Mi casa estaba llena de agua hasta la cintura. Nos alcanzó, lo hemos perdido todo, lo perdí todo. Ni siquiera tengo donde dormir, donde sentarme”.

La presidenta Dina Boluarte dijo que el gobierno declaró el estado de emergencia en 400 distritos, ya que busca llevar alivio a las regiones de Perú más afectadas por el ciclón Yaku, que incluyen Lambayeque, Piura y Tumbes.

"Debo informarles que 400 distritos han sido declarados en estado de emergencia por el paso del ciclón Yaku por nuestro territorio", aseguró la mandataria.

In this drone footage, Peru residents were seen struggling in water-hit regions in the aftermath of powerful Cyclone Yaku https://t.co/cDkOCoRANq pic.twitter.com/IgvcwtPznN — Reuters (@Reuters) March 18, 2023

Presidenta de Perú asegura que hay casi dos mil casas destruidas por el ciclón Yaku

El Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI) dijo que 58 personas habían muerto desde el inicio de la temporada de lluvias, que comenzó hace algunos meses. No proporcionó un marco de tiempo específico para las bajas.

Perú se ha visto afectado por la inestabilidad y las protestas antigubernamentales en los últimos meses desde que el Congreso destituyó al expresidente Pedro Castillo en diciembre.

Su reemplazo, Boluarte, visitó partes del norte de Perú el sábado (11 de marzo) mientras el gobierno entregaba ayuda humanitaria a las áreas más afectadas por el ciclón.

Perú está devastado por ciclón Yaku; hay lluvias e inundaciones, más de 50 muertos y miles de damnificados. REUTERS/Sebastian Castaneda|SEBASTIAN CASTANEDA/REUTERS

Muertos y damnificados por ciclón Yaju en Perú

Los residentes de las regiones afectadas por el agua en el centro y el sur de Perú se enfrentaron el viernes a las secuelas del poderoso ciclón Yaku.

En una semana, Yaku ("agua", en quechua) ha tenido un balance de 50 muertos en el país andino.

Deslizamientos de lodo y corrientes de agua provocados por el intenso aguacero sepultaron casas y vehículos en el lodo en diferentes localidades de la provincia de Lima.

Un equipo de rescate tuvo que asistir a un adulto mayor residente en la ciudad de Chaclacayo que se encontraba atrapado dentro de una casa semienterrada. En la sureña ciudad de Ica, un camionero de gas quedó atrapado en una corriente de agua de lluvia.

La presidenta de Perú, Dina Boluarte, dijo que: "Las lluvias e inundaciones en nuestro país han causado alrededor de 8 mil víctimas, más de 50 mil personas afectadas, 50 muertos y 48 heridos, así como más de 1.300 viviendas destruidas y unas 1, 800 viviendas inhabitables.