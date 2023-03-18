Más de 500 muertos por los vientos e inundaciones del ciclón Freddy en Malawi, Mozambique y Madagascar.

En Malawi, donde aldeas enteras fueron arrasadas por las inundaciones después de que el ciclón Freddy azotara los distritos del sur, policías y soldados buscaban cadáveres enterrados bajo el barro y las rocas.

Dickens Kamisa / Teniente Coronel de la Fuerza de Defensa de Malawi:

“Hemos identificado alrededor de ocho áreas donde estamos seguros de que hay cadáveres enterrados allí".

"El número de cuerpos es realmente grande"., dijo el Teniente Coronel que trabaja en la ciudad de Blantyre, en el sur de Malawi.

El ciclón Freddy barrió la región matando a más de 500 personas en Malawi, Mozambique y Madagascar desde que tocó tierra por primera vez en África a finales de febrero y dio la vuelta para azotar la región por segunda vez durante el fin de semana.

Si bien la tormenta ya se disipó, la lluvia continuó obstaculizando los esfuerzos de rescate mientras los vehículos luchaban por atravesar las carreteras inundadas.

Los soldados en Blantyre usaron palas y picos para encontrar y exhumar los cuerpos, que se exhibieron en el suelo para su identificación.

Para ayudar en los esfuerzos de búsqueda y rescate, aviones y barcos extranjeros estaban llegando a Malawi, dijeron las autoridades.

The death toll from CycloneFreddy in southern Africa has exceeded 500, authorities said. In Malawi alone, 438 have been confirmed dead with at least 282 more missing and 918 injured. pic.twitter.com/nzL5NL6j4G — African News feed. (@africansinnews) March 18, 2023

Tras golpe de ciclón Freddy en Malawi, llegan barcos de rescate

El inspector de policía de Malawi, Casper Chalera, dijo a Reuters por teléfono que los primeros barcos de rescate llegarán desde Zambia y Suiza, y agregó que Estados Unidos y Sudáfrica también planeaban enviar aviones y barcos de ayuda.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de las Naciones Unidas dijo que estaba brindando asistencia alimentaria mediante la distribución de alimentos parcialmente precocinados llamados mezcla de maíz y soja a las personas desplazadas.

Agregó que Malawi se ha visto afectado por los altos precios del maíz y la peor epidemia de cólera en décadas.

Casi 100 personas han muerto en Mozambique y 360 en Malawi desde el fin de semana, según cifras del gobierno. La tormenta ya había matado a unas 27 personas en Madagascar y Mozambique antes de azotar a Mozambique por segunda vez.