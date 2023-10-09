¿Te cuesta comprender lo que lees? Tal vez padeces dislexia, aprende a identificarla

Cada 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia, un trastorno que padecen alrededor del 10% de la población a nivel mundial, pero qué es y cómo se detecta este padecimiento.

El motivo por el que se celebra este día es que se busca dar información para que las personas con este aprendizaje tengan herramientas de aprendizaje.

Este trastorno tiene su origen en la herencia y es de origen neurobiológico que afecta el rendimiento escolar principalmente en niños, pero también en adultos.

Hoy es el Día Internacional de la Dislexia ✍️ 💬 , uno de los trastornos de aprendizaje más comunes en niños en edad escolar. @unamglobal te cuenta más sobre esta condición que afecta el desempeño lector y de escritura.👇https://t.co/R04udDXTfk — UNAM (@UNAM_MX) October 8, 2023

¿Qué es la dislexia?

De acuerdo con expertos, la dislexia es un trastorno que se caracteriza porque la persona que lo tiene presenta dificultades para aprender a leer y comprender el contenido de forma fluida y exacta, sin que se presente algún problema perceptual, físico, motor o de deficiencia educativa.

Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que las personas con dislexia también presentan problemas de escritura, de memoria a corto plazo, confusión entre derecha e izquierda, dificultades en la noción espacio-temporal, algunas veces presentan alteraciones del habla y la comprensión del lenguaje verbal.

Día Mundial de la Dislexia: Un trastorno altamente subdiagnosticado que afecta el proceso de aprendizaje de muchos niños y adultos📢



🧵En este hilo te contaremos acerca de las características atípicas cerebrales implicadas y la importancia de su temprana identificación pic.twitter.com/pHY31VBQ4F — NeuroClass (@neuroclass1) October 8, 2023

Síntomas de dislexia: cómo saber si tienes el trastorno

La persona principalmente presenta problemas para la escritura, la comprensión y la memoria a corto plazo.



Confusión para distinguir entre la derecha y la izquierda.

Dificultad en las nociones espacio temporales.

Leen despacio y con errores.

Problemas para reconocer días de la semana, meses u horas.

Problemas de equilibrio y mantener la atención.

Las personas pueden sentir frustración o ansiedad por no comprender lo que se lee.

¿Cómo se detecta la dislexia?

Aunque estos síntomas permiten a padres y madres de familia conocer si alguno de sus hijos tiene este trastorno, es importante acudir con un especialista para un mejor diagnóstico.

De acuerdo con el IMSS, hay un servicio especializado que permite diagnosticar este trastorno.

Es un equipo multidisciplinario que permite trabajar en un programa de rehabilitación para cada paciente, se trata de especialistas en audiología, otoneurología y foniatría quienes envían al paciente a terapia.

Especialistas del Seguro Social indican que los pacientes con dislexia suelen padecer baja autoestima, son inquietos y agresivos.

Para cerrar el Día Internacional de la Dislexia, volvemos a recordar la importancia de las adaptaciones metodológicas y de acceso en la evaluación en todas las etapas educativas.

⚠️ En FP también tienen derecho a adaptaciones.#OctubreMesDeLaDidlexia pic.twitter.com/4WSOqGfbuZ — MadridConLaDislexia (@DislexiaMADRID) October 8, 2023

Famosos que tiene dislexia

Se tiene la creencia de que quienes tienen dislexia presentan un nivel intelectual menor al del resto de las personas que no lo tienen, sin embargo, esto no es cierto, pues incluso hay personas de diversos ámbitos que destacaron a pesar de la dislexia, por ejemplo: el científico Albert Einstein, los empresarios Steve Jobs, Bill Gates, Walt Dysney. Actrices y actores como Salma Hayek o Daniel Radcliffe o la cantante Olga Tañón, por mencionar algunos.