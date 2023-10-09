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¿Te cuesta comprender lo que lees? Tal vez padeces dislexia, aprende a identificarla

Se estima que en el mundo el 10% de la población tiene dislexia, un transtorno que sin el adecuado diagnóstico puede mermar el aprendizaje de las personas.

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El 8 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Dislexia. |StartupStockPhotos

Escrito por: Azteca Noticias

Cada 8 de octubre se conmemora el Día Internacional de la Dislexia, un trastorno que padecen alrededor del 10% de la población a nivel mundial, pero qué es y cómo se detecta este padecimiento.

El motivo por el que se celebra este día es que se busca dar información para que las personas con este aprendizaje tengan herramientas de aprendizaje.

Este trastorno tiene su origen en la herencia y es de origen neurobiológico que afecta el rendimiento escolar principalmente en niños, pero también en adultos.

¿Qué es la dislexia?

De acuerdo con expertos, la dislexia es un trastorno que se caracteriza porque la persona que lo tiene presenta dificultades para aprender a leer y comprender el contenido de forma fluida y exacta, sin que se presente algún problema perceptual, físico, motor o de deficiencia educativa.

Además, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) indicó que las personas con dislexia también presentan problemas de escritura, de memoria a corto plazo, confusión entre derecha e izquierda, dificultades en la noción espacio-temporal, algunas veces presentan alteraciones del habla y la comprensión del lenguaje verbal.

Síntomas de dislexia: cómo saber si tienes el trastorno

La persona principalmente presenta problemas para la escritura, la comprensión y la memoria a corto plazo.

  • Confusión para distinguir entre la derecha y la izquierda.
  • Dificultad en las nociones espacio temporales.
  • Leen despacio y con errores.
  • Problemas para reconocer días de la semana, meses u horas.
  • Problemas de equilibrio y mantener la atención.
  • Las personas pueden sentir frustración o ansiedad por no comprender lo que se lee.

¿Cómo se detecta la dislexia?

Aunque estos síntomas permiten a padres y madres de familia conocer si alguno de sus hijos tiene este trastorno, es importante acudir con un especialista para un mejor diagnóstico.

De acuerdo con el IMSS, hay un servicio especializado que permite diagnosticar este trastorno.

Es un equipo multidisciplinario que permite trabajar en un programa de rehabilitación para cada paciente, se trata de especialistas en audiología, otoneurología y foniatría quienes envían al paciente a terapia.

Especialistas del Seguro Social indican que los pacientes con dislexia suelen padecer baja autoestima, son inquietos y agresivos.

Famosos que tiene dislexia

Se tiene la creencia de que quienes tienen dislexia presentan un nivel intelectual menor al del resto de las personas que no lo tienen, sin embargo, esto no es cierto, pues incluso hay personas de diversos ámbitos que destacaron a pesar de la dislexia, por ejemplo: el científico Albert Einstein, los empresarios Steve Jobs, Bill Gates, Walt Dysney. Actrices y actores como Salma Hayek o Daniel Radcliffe o la cantante Olga Tañón, por mencionar algunos.