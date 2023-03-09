Asisten 90 mil personas a la marcha del Día Internacional de la Mujer

De acuerdo con la Secretaría de Gobierno de la CDMX y la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, en la manifestación que se realizó este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer en la capital del pais, se registró una asistencia de 90 mil participantes, quienes partieron de distintos puntos de Paseo de la Reforma y el Monumento a la Revolución rumbo al Zócalo capitalino en su mayoría de manera pacífica.

Se precisó que para salvaguardar la seguridad de las asistentes se implementó un operativo en el que se aseguraron objetos aptos para agredir tales como: martillos, mazos, tubos, bates, palos, cadenas metálicas, latas de pintura en aerosol y recipientes con líquidos inflamables.

Se reportó que de esta forma, junto con el acompañamiento y la protección de la SSC y órganos del Gobierno capitalino, así como las acciones para evitar confrontaciones, la mayor parte de la marcha se desarrolló en calma y con saldo blanco.

Un pequeño grupo actuó con violencia.

No obstante, se detalló, en la tarjeta informativa de la Secretaría de gobierno capitalino, un disminuido grupo de personas con la cara cubierta utilizó artefactos explosivos, palos y otros objetos peligrosos para romper vidrios y generar disturbios.

Atenciones médicas proporcionadas.

El Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) brindó atenciones médicas a 37 personas, en su mayoría por insolación, golpes y torceduras. Además, fueron atendidas en el lugar 24 mujeres policías. Entre ellas, se realizó el traslado de tres civiles y una oficial a un hospital por lesiones no graves.