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En Vivo

Agustín Rodríguez

Reportero

Egresado de la carrera de Ciencias de Comunicación en la Universidad Intercontinental en 1994. Ejerce el periodismo desde entonces; conduce y realiza secciones de Economía y Finanzas Personales. Reportero en TV Azteca desde 1994.
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Agustín Rodríguez