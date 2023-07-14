En India las imágenes de drones de este jueves mostraron inundaciones alrededor del icónico monumento del Fuerte Rojo en Nueva Delhi, después de que las lluvias récord aumentaran los niveles de agua en el río Yamuna que atraviesa la ciudad.

Se vio a personas intentando caminar en las calles inundadas de la capital india mientras los vehículos permanecían sumergidos en el agua.

Desde que comenzó la temporada de lluvias del monzón el 1 de junio, Delhi ha registrado un 113% de precipitaciones por encima del promedio, dijo el Departamento Meteorológico de India, y las lluvias en los estados montañosos del norte han alimentado las inundaciones del río.

El río Yamuna ya se elevó por encima de la "marca de peligro" y sumergió algunas áreas adyacentes en la capital de 20 millones de personas, dijo el ministro principal Arvind Kejriwal, y agregó que los niveles del agua alcanzaron un máximo de 45 años.

Mohammad Azeem / Residente Nueva Delhi:

“He sufrido grandes pérdidas. Mis bienes por valor de 30 a 40 000 rupias ($ 365 a 487) se dañaron. Vendo partes de auriculares. Aquí estaba mi puesto. También está atascado”.

🇮🇳INDIA



☔Las mortales lluvias monzónicas en la India dejan mas de 100 personas fallecidas

La fuertes lluvias monzónicas que azotan al norte de India dejan hasta el momento mas de 100 personas fallecidas

Uno de los estados mas dañados , es Himachal Pradesh pic.twitter.com/Bhnsyhq02i — Noticias 507 y El Mundo (@agrimensuraferg) July 13, 2023

Hay más de 90 muertos por las lluvias e inundaciones en India

Al menos 91 personas han muerto en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, desde que comenzaron las lluvias, dijo un funcionario el jueves (13 de julio).

"Al menos 91 personas han muerto en esto, incluidas las muertes causadas por accidentes de tráfico. El número total desde que comenzaron las lluvias es de 91", aseguró Naresh Chauhan, asesor principal de medios.

Las inundaciones repentinas durante el fin de semana derribaron un puente y arrasaron con varias aldeas en el estado. Las autoridades utilizaron helicópteros para rescatar a personas varadas en carreteras y puentes a causa de la lluvia.

Los residentes de Manali afectados por las inundaciones luchaban por recuperarse después de perder sus casas y propiedades en las devastadoras inundaciones.

India, con alrededor de 1300 millones de habitantes, depende de las lluvias para sustentar a su población, muchos de los cuales viven y dependen de la agricultura. Sin embargo, las lluvias excesivas pueden causar inundaciones, exacerbadas por sistemas de drenaje deficientes.