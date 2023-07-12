Los templos y puentes en el estado de Himachal Pradesh, en el norte de la India, en el Himalaya, resultaron dañados por las inundaciones de este martes luego de las fuertes lluvias que azotaron la región durante varios días.

Las inundaciones y los deslizamientos de tierra provocados por las lluvias implacables han matado al menos a 72 personas en la región en menos de un mes y han causado daños que cuestan cientos de miles de rupias, según la administración estatal.

Los residentes intentaron rescatar sus pertenencias de las casas, muchas de las cuales fueron tragadas por el lodo después de la inundación.

Muchos distritos en Himachal Pradesh recibieron las lluvias de un mes en un día el fin de semana, dijo un alto funcionario del departamento meteorológico, ya que las autoridades pidieron a las personas que no se aventuraran a salir de sus hogares a menos que fuera necesario.

Mukesh Agnihotri / Viceprimer ministro, Himachal Pradesh:

“Ha habido muchos daños, el agua ha arrasado puentes, hoteles y casas locales. También se han informado al menos 72 muertes hasta ahora desde el 21 de junio. De estas, algunas fueron muertes accidentales, pero, en general, se produjeron alrededor de 72 muertes y hubo una pérdida de cientos de miles de rupias”.

"Después de tener una discusión oficial, enviaré un equipo a la ruta que va entre Aut y Mandi, ya que está bloqueada. Intentaremos que la ruta vuelva a ser funcional utilizando excavadoras siempre que estén disponibles"., aseguró el Ministro de Ingresos de Himachal Pradesh, Jagat Sing Negi.

Clima Severo 🌨 Imagen desde #india donde ocurrió un deslizamiento de tierra. pic.twitter.com/QI6DN2llap — InfoSismologic (@EarthquakeChil1) July 11, 2023

Debido a inundaciones gobierno de India ordena evacuación de zonas bajas

El aumento de los niveles de agua en el río Yamuna de la India, que atraviesa la capital, Nueva Delhi, obligó a los lugareños que viven en las zonas bajas a huir a lugares más seguros.

Las escuelas de Nueva Delhi cerraron después de que fuertes lluvias azotaran la capital nacional durante el fin de semana, y las autoridades de los estados de Himachal Pradesh y Uttarakhand en el Himalaya pidieron a las personas que no se aventuren a salir de sus hogares a menos que sea necesario.

El monzón anual de la India cubrió todo el país seis días antes de lo habitual, dijo la oficina meteorológica estatal.

Delhi, Punjab e Himachal Pradesh han recibido un 112 %, un 100 % y un 70 % más de lluvias que el promedio hasta ahora en la actual temporada de monzones que comenzó el 1 de junio, según un alto funcionario del departamento meteorológico.