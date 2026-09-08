El kilo de huevo ‘golpea’ la canasta básica: El precio en los supermercados en México para este martes; lista de costos por región
El precio del huevo registró cambios importantes en los últimos días, superando los 70 pesos el kilo en algunas regiones de México; te compartimos el costo.
El precio del huevo en México registro variaciones importantes en distintas zonas del país, impactando en el presupuesto de millones de familias mexicanas, pero ¿a cuánto está el kilo este martes 8 de septiembre 2026?
En regiones como Saltillo, Coahuila, el huevo alcanza hasta los $79.90 pesos el kilo.
¿A cuánto está el kilo de huevo en septiembre 2026?
El precio del huevo se ubica entre los $28 hasta los $74 pesos el kilo en México, según el "Quién es Quién" de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco); sin embargo, en las regiones cercanas a la frontera el costo de este alimento podría ser más alto.
Hace unos días, el huevo registró un aumento importante en México, alcanzando los $80 pesos el kilo en regiones cercanas a la frontera.
Precio del kilo de huevo por estado para septiembre 2026
¡A preparar la cartera! Este es el precio del kilo de huevo en distintas regiones de México para este martes 8 de septiembre 2026, según datos de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).
- Oaxaca - $26 a $46.90 pesos el kilo.
- Chiapas - $26 a $49.90 pesos el kilo.
- Campeche - $26 a $51 pesos el kilo.
- Zacatecas - $25 a $57 pesos el kilo
- Tabasco - $25 a $59 pesos el kilo.
- Morelos - $25 a $59 pesos el kilo.
- Aguascalientes - $26 a $59 pesos el kilo
- Michoacán - $21.90 a $64 pesos el kilo
- Chihuahua - $26 a $60 pesos el kilo.
- Baja California - $26 a $60 pesos el kilo.
- San Luis Potosí - $26 a $64 pesos el kilo.
- Ciudad de México (CDMX) - $20 a $64 pesos el kilo.
- Estado de México (Edomex) - $20 a $64 pesos el kilo.
- Querétaro - $28 a $64 pesos el kilo
- Jalisco - $23 a $65 pesos el kilo.
- Nuevo León - $20 a $65 pesos el kilo.
- Durango - $30 a $69.90 pesos el kilo
- Coahuila - $26.9 a $79.90 pesos el kilo
Recuerda que el costo de este alimento podría variar dependiendo del lugar y establecimiento en el que adquieras este alimento, por lo que el costo podría ser más alto o bajo del estimado.
Regiones en las que el huevo supera los $70 pesos el kilo en México
Las regiones con el precio más alto del huevo son Coahuila ubicándose en $26.90 a $79.90 pesos el kilo, seguido de Durango que va desde los $30 hasta los $69.90 pesos el kilo.
Por otro lado, las regiones que superan los $60 pesos son: Ciudad de México, Estado de México, Jalisco y Nuevo León.
¿En qué lugar se vende más barato el kilo de huevo en México?
Las regiones con el precio más bajo del huevo son Oaxaca ubicándose desde los $26 hasta los $46.90 pesos el kilo, Chiapas donde alcanza los $49.90 pesos por este alimento, seguido de Campeche en $51 pesos el kilo.