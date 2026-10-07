“¡A favor del huachicol fiscal!”: a diputados morenistas les “traiciona” el subconsciente en tribuna

¿Cómo dices qué dijiste? En la Cámara de Diputados se vivió un momento bochornoso cuando la diputada de Morena, Claudia Rivera Vivanco, junto a miembros de su bancada, lanzaron una arenga a favor del huachicol fiscal.

Esta red de corrupción, que involucra a personal de la Marina y en la que incluso se ha mencionado a Andy López Beltrán, hijo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha provocado no solo las burlas, sino también la polémica.

VIDEO: Diputados morenistas dicen estar a favor del huachicol fiscal

Todo empezó durante la discusión de la reforma aduanera en la Cámara de Diputados. La legisladora subió a tribuna y mientras lanzaba una arenga de cero tolerancia contra los tramposos, el discurso cambió un poco.

Claudia Rivera, diputada federal por Puebla, tomó el micrófono acompañada de legisladores de su bancada para manifestar su respaldo a la Ley Aduanera, asegurando que la 4T está comprometida con el combate a la corrupción.

Pero el plot twist llegó al finalizar su discurso, cuando la legisladora lanzó una pregunta a sus compañeros de bancada:

“Compañeros, les pregunto: ¿a favor del combate a la corrupción? Sí. ¿A favor del combate a la evasión? Sí. ¿A favor del huachicol fiscal? Sí ”.

Segundos después, sus compañeros intentaron arreglar la situación gritando “No”, mientras la diputada por Puebla solo pudo reir y corregir la situación.

¿Traición o subconsciente? 🤔 En plena reforma aduanera, la diputada de Morena Claudia Vivanco lanzo la arenga de "cero tolerancias" para los tramposos y estar a favor del huachicol fiscal. Aunque intentaron recomponerlo, ya era tarde. Incluso el diputado Erubiel Lorenzo dijo que fue una "confesión de hechos". Vía @maxi_pelaezp Lee más noticias: https://t.co/RBUvgyp7Ju — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) October 7, 2026

Respuestas de la oposición tras comentario polémico de Morena

Tal vez las risas no faltaron, pero la oposición no tardó en reaccionar a las declaraciones de la diputada de Morena, quien afirmó “accidentalmente” estar en contra del huachicol fiscal.

Pues la arenga ocurre en medio de señalamientos y acusaciones contra distintos políticos morenistas señalados por nexos con el crimen organizado o políticos sin visa para ingresar a los Estados Unidos.

El diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Erubiel Lorenzo Alonso, se lanzó contra la intervención de la legisladora y aseguró que, desde la llegada de Morena al poder, 32 funcionarios han sido destituidos y se han presentado denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero.

A Andy, Amílcar y compañía les sobran barcos y carrotanques para pagar multas. Por eso propusimos retiro de patente y cárcel para quienes defrauden con huachicol fiscal. ¿Y Morena? Votó en contra. Al huachicol no se le multa. Se le corta el negocio. @FDoringCasar https://t.co/kAZyEMBQvu — Diputados PAN (@diputadospan) October 7, 2026

El legislador también recordó que, en 2021, durante el gobierno de AMLO, las aduanas marítimas fueron entregadas a la Secretaría de Marina, con el fin de combatir las irregularidades.

¿El resultado? Años después, la Fiscalía General de la República (FGR) señalaría a los hermanos Farías Laguna por introducir combustible de contrabando a través de diversas aduanas.

Por lo que el comentario desafortunado de la diputada morenista no pasó inadvertido; ¿será que sí les traicionó el subconsciente o solo les ganó la emoción?