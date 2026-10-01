“Los números hablan por sí mismos": Enrique Inzunza minimiza 23 mil firmas que piden su desafuero

El cínico senador sinaloense, Enrique Inzunza, minimizó la solicitud apoyada por más de 23 mil firmas ciudadanas que exigen se le inicie un juicio de procedencia y retiro de inmunidad procesal en la Cámara Alta. Al ser encarado sobre el reclamo social que exige investigar sus nexos con el crimen organizado, el senador oficialista apeló al volumen de su votación para descalificar la relevancia de la petición, asegurando que su legitimidad constitucional proviene directamente del respaldo de las urnas en el pasado proceso electoral.

"Lo que le puedo decir es que yo respeto cualquier expresión, pero a mí me eligieron casi 650 mil sinaloenses hombres y mujeres, libres y honestos. 650 mil personas de Sinaloa, libres, honestos, en un ejercicio democrático, creo que los números hablan por sí mismos", espetó Inzunza para escudarse tras el caudal de su votación. Con esta postura, el senador pretendió equiparar la recolección de firmas con un ejercicio menor, argumentando que el mandato popular recibido en las urnas prevalece sobre las exigencias ciudadanas que buscan llevarlo ante las autoridades judiciales.

Cínico



El narcosenador Enrique Inzunza minimiza las más de 23 mil firmas que solicitaron su desafuero en el Senado



Dijo que 650 mil sinaloenses votaron por él en un proceso democrático…



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Ciudadanos entregan firmas en el Senado para proceder al desafuero de Inzunza

La reacción del legislador se da luego de que el pasado martes un colectivo de ciudadanos y representantes de la sociedad civil acudiera formalmente a las instalaciones del Senado de la República para entregar la documentación sustentada por más de 23 mil firmas. El paquete enviado a la Mesa Directiva exige formalmente abrir el trámite de desafuero para que Inzunza responda sin el cobijo de la inmunidad parlamentaria ante los señalamientos que pesan sobre su trayectoria política y judicial en Sinaloa.

Vania Pérez Morales, principal impulsora de la iniciativa, reaccionó al intento de minimizar del senador. A través de su cuenta de X comentó: "El senador Inzunza minimiza nuestras firmas, sigamos firmando la exigencia para que renuncie".