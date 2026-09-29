Senado frena a la ciudadanía que entregaría firmas para destituir a Enrique Inzunza de su cargo

La senadora Paloma Sánchez señala que por instrucciones directas de la Mesa Directiva, presidida por el morenista Higinio Martínez, se impidió el paso a la activista Vania Pérez Morales y a una delegación de ciudadanos procedentes de Sinaloa. La comitiva acudió al recinto parlamentario para presentar formalmente la entrega de casi 20 mil firmas reunidas a través de la plataforma Change.org, en las que se exige la separación del cargo del senador Enrique Inzunza Cázarez.

A pesar de que el grupo notificó su visita con anticipación mediante oficios dirigidos a la Mesa Directiva y a las distintas bancadas parlamentarias, el personal de resguardo legislativo mantuvo cerradas las puertas. La senadora priista Paloma Sánchez acudió a la entrada principal para interceder por los manifestantes, denunciando que la medida respondió a un intento deliberado de censura: "Aquí estamos, mandamos desde ayer el oficio, y dicen que la Mesa Directiva no los deja pasar. Aquí está Vania que trae la denuncia, aquí vienen los sinaloenses, y casualmente, como saben a lo que vienen, no dejaron pasar".

‼️EXTRA EXTRA‼️ El @senadomexicano impide el paso a @vaniaperezmor y ciudadanos que van a anunciar las firmas que piden la salida de @InzunzaCazarez



Dicen que es por orden de @higinio_mtz , presidente de la Mesa Directiva.



La senadora @palomaSnchez intenta que los dejen pasar pic.twitter.com/ifTooPRxnv — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) September 29, 2026

La acusación de la Fiscalía de Nueva York y el reclamo de desaforar a Inzunza

La exigencia ciudadana emana de la acusación formal interpuesta el 29 de abril de 2026 por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York. En dicho expediente judicial, las autoridades estadounidenses señalan al senador Enrique Inzunza y a otros involucrados por vínculos ocn el narcotráfico y delitos vinculados con armas de fuego, situación que motivó la recolección de apoyos digitales para exigir el retiro de su fuero constitucional y la apertura de indagatorias.

Ante el cerco instalado en las puertas del Poder Legislativo, Pérez Morales recriminó la falta de disposición de los coordinadores y parlamentarios para entablar un diálogo con la sociedad civil. La negativa de la Mesa Directiva a recibir a la delegación sinaloense evidencia la estrategia de opacidad y protección política hacia sus integrantes.