¿A qué hora será el Grito de Independencia 2026? Esta es la hora exacta

La noche del martes 15 de septiembre de 2026, el Zócalo de la Ciudad de México volverá a ser el escenario de una de las celebraciones más importantes para los mexicanos: el tradicional Grito de Independencia desde Palacio Nacional.

Este año se conmemora el 216 aniversario del inicio de la Independencia de México y la ceremonia será encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien saldrá al balcón de Palacio Nacional para encabezar las tradicionales arengas frente a la Plaza de la Constitución.

La celebración comenzará varias horas antes del momento central de la noche, con actividades musicales programadas en el Centro Histórico.

¿A qué hora será el Grito de Independencia 2026?

¡Atención! Para todos aquellos que quieran hacerse cita por el Grito de Independencia será a las 23:00 horas del martes 15 de septiembre de 2026, de acuerdo con el programa anunciado para la celebración.

A esa hora, Claudia Sheinbaum encabezará desde el balcón de Palacio Nacional la ceremonia protocolaria frente a la Plaza de la Constitución, donde se espera la arenga, y también la asistencia de miles de personas.

Es importante recordar que, aunque el acto se realiza la noche del 15 de septiembre, el 16 de septiembre es cuando se conmemora oficialmente el inicio de la Independencia de México y se lleva a cabo el tradicional desfile cívico-militar.

🇲🇽 ¡Ya se siente el orgullo mexicano en el Zócalo!



Cientos de capitalinos y turistas se adelantaron a los festejos patrios entre luminarias, fotos y accesorios mexicanos.



Familias ya se preparan para el 15 de septiembre, con pozole, banderas y el tradicional Grito de… pic.twitter.com/ascc4dtEy6 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 14, 2026

¿A qué hora comenzarán las actividades en el Zócalo?

Es muy comun que durante el 15 de septiembre se den cita miles de poersonas, pero, en caso de querer llegar a escuchar a las bandas invitadas, el programa está previsto para arrancar a las 20:00 horas, tiempo de la Ciudad de México.

De esta manera, quienes acudan al Zócalo podrán participar primero en las actividades musicales y posteriormente esperar el momento en que la presidenta Claudia Sheinbaum salga al balcón de Palacio Nacional para encabezar la ceremonia.

El punto culminante de la noche llegará a las 23:00 horas, cuando se realice el tradicional Grito de Independencia.

¿Qué artistas estarán en el Grito de Independencia 2026?

Durante su conferencia matutina, Claudia Sheinbaum dio a conocer el programa preparado para la celebración del 15 de septiembre.

Entre los nombres confirmados destaca Intocable, agrupación que formará parte de la programación musical de la noche.

También se anunció la participación de distintos representantes de la música mexicana, así como agrupaciones de las Fuerzas Armadas.

El programa contempla a:



Intocable

José Alfredo Jiménez Medel

Legado de Grandeza

Sergio Maya

Carmen María

Galia Siurob

Mariachi de la Guardia Nacional

Mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional

Grupo musical de la Secretaría de Marina

Con esta programación, la celebración combinará presentaciones musicales con la ceremonia protocolaria del Grito y el espectáculo de pirotecnia posterior.

