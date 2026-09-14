¿Vas al Grito de Independencia? Estos son los cierres viales y alternativas para llegar al Zócalo

¿Vas al Zócalo? Con motivo de la celebración del 216 aniversario de la Independencia este 15 de septiembre de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Gobierno de la Ciudad de México desplegarán un operativo vial y de seguridad masivo en el primer cuadro del Centro Histórico. El dispositivo contempla el despliegue de 13 mil 107 elementos policiales, apoyados por mil 436 patrullas, 46 motopatrullas, 12 ambulancias, 6 motoambulancias, un helicóptero y 8 grúas para mantener el orden y atender emergencias.

Aunado a ello, se prevén cierres vehiculares, por lo que aquí te presentamos rutas alternativas y recomendaciones de movilidad.

#BoletínSSC | #DISPOSITIVOS | #FiestasPatrias | Con motivo de los festejos por el CCXVI Aniversario del Grito de #Independencia, que se llevarán a cabo el 15 de septiembre, y del #DesfileMilitar del 16 del mes patrio, por instrucción de la #JefaDeGobierno, @ClaraBrugadaM, la #SSC… pic.twitter.com/4Iz2Z2lkOS — SSC CDMX (@SSC_CDMX) September 14, 2026

Estos son los cierres viales y alternativas para llegar al Zócalo

Para garantizar un acceso seguro a la Plaza de la Constitución, las autoridades delimitaron un perímetro de seguridad con accesos controlados al Zócalo capitalino, convirtiendo en zona de circulación estrictamente peatonal el cuadrante delimitado por República de Venezuela al norte, José María Izazaga al sur, Eje Central Lázaro Cárdenas al poniente y Anillo de Circunvalación al oriente. Entre las calles cerradas se encuentran:



20 de Noviembre

16 de Septiembre

5 de Febrero

Francisco I. Madero

5 de Mayo

Monte de Piedad

Seminario

Moneda

Pino Suárez

Si vas a transitar en vehículo o asistir al evento, conoce los detalles para evitar contratiempos:



Eje 1 Norte: Alternativa vial para la circulación vehicular en sentido oriente-poniente y viceversa, bordeando el perímetro norte de restricción.

Alternativa vial para la circulación vehicular en sentido oriente-poniente y viceversa, bordeando el perímetro norte de restricción. Eje 1 Oriente (Anillo de Circunvalación): Opción recomendada para desplazarse de sur a norte sobre el costado oriente del Centro Histórico.

Opción recomendada para desplazarse de sur a norte sobre el costado oriente del Centro Histórico. José María Izazaga y Fray Servando Teresa de Mier: Vías libres sugeridas para conectar el flujo vehicular en la zona sur.

Vías libres sugeridas para conectar el flujo vehicular en la zona sur. Eje 1 Poniente / Eje Central Lázaro Cárdenas: Alternativa vial en los costados del cuadrante para monitoreo y tránsito continuo.

Las autoridades exhortan a anticipar salidas, planear rutas con tiempo, utilizar el transporte público y seguir en todo momento las indicaciones del personal de tránsito y seguridad en los filtros de acceso.