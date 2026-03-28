El horario en que la CDMX se convertirá en un congelador: A esta hora el frío pegará con todo en 5 alcaldías

Si creías que por estar en marzo ya podías guardar las chamarras gruesas y librarte del frío, la Ciudad de México (CDMX) tiene otros planes para ti.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) emitió un reporte urgente este sábado 28 de marzo, a las 13:15 horas, para advertir a la población sobre un bajón térmico considerable que nos recordará lo peor del invierno.

El ‘reloj del frío’: ¿A qué hora empieza lo fuerte?

Olvida las suposiciones. Para las alcaldías en alerta, el periodo crítico de frío intenso no durará toda la noche en la CDMX, sino que se concentrará en una ventana de tiempo muy específica: desde las 02:00 hasta las 08:00 horas de este domingo 29 de marzo de 2026.

Son exactamente seis horas en las que el termómetro oscilará entre los 4 y los 6 grados.

Si eres de los que sale a correr temprano, pasea a su mascota apenas sale el sol o tiene que trasladarse a su trabajo en ese horario, estarás justo en el pico de mayor vulnerabilidad.

¿En qué alcaldías ‘calará’ más el frío?

El mapa de riesgo está bien delimitado por las autoridades. La Alerta Amarilla se ha activado formalmente para cinco demarcaciones del poniente y sur de la capital:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tlalpan

¿Cómo sobrevivir a la madrugada sin enfermarse?

Más allá de solo 'taparse', las autoridades de la CDMX sugieren una estrategia de cuidado integral. Es vital abrigarse adecuadamente, haciendo especial énfasis en cubrir nariz y boca.

Respirar aire gélido directamente de madrugada es el boleto directo a una infección respiratoria. Asimismo, se recomienda evitar cambios bruscos de temperatura, como salir de una habitación caliente directamente al exterior sin protección.

En el aspecto nutricional, la recomendación es ingerir abundante agua y consumir frutas y verduras que aporten vitaminas A y C.

Esto ayudará a que tu sistema inmunológico esté listo para el "latigazo" de frío que se espera mañana.

No olvides a los más vulnerables

El aviso de Protección Civil también hace un llamado a la empatía y responsabilidad: resguarda a tus mascotas.

No permitas que pasen la noche a la intemperie, ya que temperaturas de 4 grados pueden ser fatales para animales pequeños o de edad avanzada.

Recuerda que ante cualquier eventualidad, el reporte de Emergencias está disponible a través del 911 o al teléfono 55-5683-2222.

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