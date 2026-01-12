Los mejores tips para cuidar y proteger a tu perro en temporada de frío
El perro es una de las mascotas que más sufren en esta temporada de frío, por lo que aquí conocerás algunos de los mejores cuidados y tips para protegerlo.
La temporada de frío , al menos en la República Mexicana, ha generado una serie de lluvias, chubascos y, sobre todo, mínimas que alcanzan los -15 grados centígrados en algunos estados del país. Ante este hecho, es preciso que conozcas una serie de tips para proteger a tu perro de esta temporada.
La Conagua y el SMN han pronosticado que el frío extremo seguirá en el país durante al menos unas semanas más, hecho que puede generar uan serie de complicaciones para las mascotas en los hogares mexicanos. ¿Cómo puedes cuidar y proteger a tu perro durante la temporada de frío 2026?
Así puedes proteger a tu perro durante la temporada de frío
De acuerdo con información de la Cruz Roja Americana, una de las recomendaciones a tener en cuenta es permitir que tus mascotas, en este caso tu perro, pueda ingresar a tu hogar durante las horas más frías del día; es decir, en las mañanas y cuando el sol se mete, esto a fin de evitar que se enferme.
Del mismo modo, luce fundamental cuidar su alimentación evitando que sufra sobrepeso, pues un perrito con obesidad tiende a enfermarse de manera más común. Es importante, además, tener una buena seguridad en el hogar mediante calefactores que estén lejos de tu mascota para que estos no sufran quemaduras.
El chequeo con su veterinario es más que necesario durante esta temporada de frío en cuanto a sus vacunas y vitaminas se refiere. Por último, pero no menos importante, resulta necesario que limites el tiempo de tu perro al aire libre mediante paseos cortos para que tu perro no termine cansado y temblando de frío.
¿Es necesario que tu perro duerma contigo durante la temporada de frío?
Si bien es importante que tu lomito esté protegido ante las bajas temperaturas , no es estrictamente necesario que este duerma contigo si no lo deseas así, pues basta con que el perrito esté bien protegido dentro de tu hogar o, bien, a través de un par de cobijas que puedan ayudar a que no pase frío por las noches.