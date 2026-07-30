¿A qué hora lloverá en la CDMX hoy? Alerta por lluvias en la capital y otros estados para esta tarde

La Conagua alertó a la ciudadanía por lluvias, descargas eléctricas y rachas de viento de hasta 40 km/h en zonas de la Ciudad de México, Estado de México y estados del centro del país. Si vas a salir esta tarde, mejor lleva tu sombrilla contigo.

Este jueves se prevé ambiente caluroso, cielo medio nublado a nublado, #chubasos y #lluvias fuertes puntuales con actividad #eléctrica y posible caída de #granizo.



Mañana se esperan nuevamente lluvias y ambiente caluroso.



🌡️#Temperatura actual: 26 °C.



Mantente informado.… pic.twitter.com/14ceayJfUF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) July 30, 2026

Para el lapso de las primeras horas de la tarde de este 30 de julio de 2026, las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional pronostican precipitaciones acompañadas de chubascos y probables descargas eléctricas en la CDMX.

Principales alcaldías que se verán afectadas por lluvias hoy 30 de julio

Las afectaciones se concentrarán de forma directa en las alcaldías Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Álvaro Obregón, Milpa Alta y Tlalpan. Durante este mismo periodo, la capital del país y su zona conurbada experimentarán vientos de 10 a 20 km/h con rachas que alcanzarán los 35 km/h.

Ahora que lo sabes, toma tus precauciones y mantente informada e informado sobre cómo estarán las lluvias en la CDMX para la tarde-noche de este jueves.

A la par de la capital, en el Estado de México también se prevén lluvias y tormentas eléctricas en diversas demarcaciones. Las zonas bajo alerta meteorológica corresponden a las regiones de Tejupilco, Valle de Bravo, Toluca, Lerma, Ixtapan de la Sal, Atlacomulco, Texcoco, Chimalhuacán y Amecameca.

¿Cómo estarán las lluvias en el resto del país hoy?

En el resto del centro del país, las precipitaciones y la actividad eléctrica se extenderán hacia varias entidades vecinas. Las precipitaciones afectarán en Querétaro a las zonas de Sierra Gorda, Semidesierto Queretano, Bajío Queretano, Valles Centrales y Sierra Queretana.

En Hidalgo, el pronóstico abarca la Sierra Alta, Huasteca, Sierra Gorda, Sierra Baja, Valle del Mezquital y Sierra de Tenango. Por su parte, en Puebla los chubascos se registrarán en la Sierra Norte, Sierra Nororiental, Valle Serdán, Valle de Atlixco-Matamoros y la zona de Angelópolis; mientras que en Tlaxcala impactarán en las regiones Centro-Sur y Sur, y en Morelos sobre los sectores Norte, Cuautla y Noreste.

