Huracán “Genevieve” se debilita, pero dejará oleaje peligroso en estas zonas de México

El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) informó que el huracán “Genevieve” se degradó a categoría 2 sobre el Océano Pacífico, luego de que la tarde del martes 28 de junio se volviera a fortalecer y subiera a la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson.

Por el momento, los únicos ciclones que se encuentran activos sobre el Pacifico son los remanentes de “Fausto” y “Genevieve”, sin que ninguno represente algún riesgo directo para las costas mexicanas.

¿Qué huracán está en México? Ubicación del ciclón “Genevieve”

“Genevieve” se ubica a mil 135 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas en Baja California Sur. Actualmente avanza hacia el oeste-noroeste, adentrándose cada vez más a aguas del Pacífico.

Si bien, no presenta un riesgo para las costas de México, el Centro Nacional de Huracanes (NHC) informó que el fenómeno estará afectando partes de la península de Baja California y llegará al sur de California durante este miércoles.

Presenta vientos máximos sostenidos de 155 km/h, por lo que se espera que para el fin de semana se degrade ya a tormenta tropical, sin que sus nubosidades provoquen afectaciones como lluvias o alto oleaje.

El #Huracán #Genevieve sobre el océano #Pacífico, es ahora categoría 2 en la escala #SaffirSimpson. Se localiza a mil 135 km al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, #BajaCaliforniaSur. No genera efectos en costas nacionales pic.twitter.com/p42GibfQ5G — CONAGUA Clima (@conagua_clima) July 29, 2026

Efectos del huracán “Genevieve” sobre México

De acuerdo con el NHC, el ciclón provocará oleaje elevado, es decir que las olas serán más grandes y fuertes de lo habitual, lo que podría implicar corrientes muy fuertes que podrían arrastrar a los nadadores mar adentro.

Estas marejadas persistirán durante los próximos días y es probable que provoque oleaje peligroso y corrientes de resaca en Baja California y al sur de Estados Unidos.

Temporada de huracanes en México; los ciclones que faltan en formarse

En junio inició la temporada de huracanes sobre la cuenca del Pacifico, formándose hasta ahora 7 ciclones tropicales, donde 2 alcanzaron la categoría de huracán y uno de ellos súper-huracán en la categoría 5 de la escala Saffir-Simpson-

Ya se formaron las tormentas tropicales “Amanda”,”Boris”, “Cristina”, “Douglas”, “Elida”, “Fausto” y “Genevieve”. En caso de seguir el pronóstico oficial, se espera para esta cuenca de 18 a 21 sistemas tropicales, donde al menos 5 huracanes podrían alcanzar la categoría mayor.

