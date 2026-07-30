“El Niño” afectará no solo el clima, también la economía de América Latina; apunta proyecto internacional

"El Niño" transformará el panorama financiero global de este año, con especial afectación en América Latina, apuntó el proyecto internacional de análisis humanitario (ACAPS, por sus siglas en inglés). Según el informe de los organismos internacionales, se viene un "golpe" severo a las finanzas previsto a partir del mes de julio del 2026 que repercutirá hasta marzo del 2027.

¿Cómo afectará El Niño a la economía global?

Según el escrito,el calentamiento global en el mar del océano Pacífico detona un choque internacional sin precedentes debido a las temperaturas récords que se combinan de forma peligrosa con la actual crisis de combustibles generando que los mercados sufran interrupciones críticas en sus cadenas de suministro y provocando problemas globales entre los que destacan:



Escasez mundial de fertilizantes

Aumento exponencial de la inflación

Presión sobre los precios de importación

What is the anticipated humanitarian impact of #LaNiña?



La Niña-induced #drought will likely heighten #foodinsecurity levels in Ethiopia, #Kenya & #Somalia. Agricultural activities are likely to be disrupted, reducing maize & sorghum crop yields.



NEW https://t.co/seLDVXva6K pic.twitter.com/DlfzfrtSyw — ACAPS (@ACAPSproject) September 20, 2024

¿Cómo afectará El Niño a las economías de América Latina?

Nuestra región enfrenta un escenario de alta vulnerabilidad financiera, pues la falta prolongada de agua destruye los ingresos de millones de familias latinoamericanas que radican en las zonas rurales y se dedican a la producción de alimentos. Esto genera inseguridad alimentaria y eleva el costo de vida de forma alarmante, donde los impactos directos en la economía local incluyen:



Pérdida del poder adquisitivo

Importaciones agrícolas más costosas

Menor disponibilidad de alimentos básicos

¿Qué países de América Latina serán los afectados por El Niño?

La región conocida como "El Corredor Seco centroamericano" es la que recibe la peor parte de este desastre pues comunidades enteras pierden sus cultivos ante las sequías prolongadas que drenan las tierras, haciendo que múltiples naciones reporten emergencias climáticas y por ende se frene su desarrollo. Hasta el momento, el informe señala que los territorios de mayor riesgo son:



Honduras

Guatemala

El Salvador

Donde estas tres reportarán sequías severas.



Colombia

Venezuela

Tendrán una falta de lluvia en la región. Finalmente, Ecuador enfrentará posibles inundaciones catastróficas.

¿Qué sectores económicos serán los más afectados por El Niño?

Para cerrar, el informe destacó que, como se previó, la agricultura tradicional lidera la lista de actividades vulneradas, pues las cosechas merman de manera drástica y provocan pérdidas incuantificables en todo el continente. Otras industrias que enfrentan gastos millonarios para lograr mitigar los daños son:

