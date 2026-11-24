Este martes se esperan lluvias fuertes en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México, por lo que las autoridades alertaron sobre las condiciones meteorológicas que se presentarán durante la tarde y noche de hoy.

De acuerdo con el pronóstico de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la capital tendrá un ambiente cálido a templado, con cielo mayormente nublado; sin embargo, las precipitaciones podrían comenzar durante la tarde y extenderse hasta las últimas horas del día.

¿A qué hora lloverá fuerte HOY en CDMX?

La SGIRPC informó que el periodo de lluvias fuertes en la Ciudad de México está previsto de las 15:00 a las 22:00 horas de este martes.

Durante ese intervalo se espera que las precipitaciones afecten distintos puntos de la capital.

Estos son los horarios que debes considerar para este martes:

7:00 a 8:00 horas: temperaturas bajas en las zonas sur y poniente de CDMX.

15:00 a 22:00 horas: pronóstico de lluvias fuertes en la Ciudad de México.

¿A qué hora lloverá en el Estado de México HOY?

Para el Estado de México también se prevén precipitaciones durante la tarde y noche de este martes.

De acuerdo con la información meteorológica proporcionada, las probabilidades de chubascos comenzarán alrededor de las 18:00 horas y se mantendrán hasta las 22:00 horas.

¿En qué alcaldías de CDMX está activa la Alerta Amarilla por frío?

Además de las lluvias, la SGIRPC informó que se mantiene activa la Alerta Amarilla por temperaturas bajas en seis alcaldías de la Ciudad de México.

Las demarcaciones contempladas son:

Álvaro Obregón.

Cuajimalpa.

Magdalena Contreras.

Milpa Alta.

Tlalpan.

Xochimilco.

Las bajas temperaturas se esperan principalmente durante las primeras horas de la mañana, entre las 7:00 y las 8:00 horas, en las zonas sur y poniente de la capital.

Ante estas condiciones, las autoridades recomiendan abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas vulnerables.