Andy y Adán Augusto, bajo la sombra del huachicol: ¿por qué la FGR no investiga?

Está claro: todos los caminos huachicoleros llevan a Andy Junior y a su tío político, Adán Augusto López Hernández, el narcosenador, y desembocan en Palenque, en La Chingada. Esa es la respuesta de la Fiscalía General de la República.

Es contundente el no a investigar a las personas mencionadas.

Miren, es tal el miedo que tiene la fiscal Ernestina Godoy que es incapaz de llamar por nombre y apellido a esas personas: Andrés Manuel López Beltrán y Adán Augusto López Hernández.

Y para que no haya duda de que no tiene ninguna intención de despertar al tigre, la Fiscalía fija su postura ante las palabras del vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, cuando responde a Azteca Noticias sobre los verdaderos culpables. Ernestina Godoy y la Fiscalía lo dejan por escrito en un comunicado.

La Fiscalía General de la República asegura que no cuenta con elementos suficientes para iniciar una investigación y minimiza el señalamiento al tachar al vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna de testigo de oídas.

Es increíble.

Hay una herramienta legal que podría utilizar la Fiscalía General de la República: la noticia criminal.

El artículo 221 del Código Nacional de Procedimientos Penales le da el fundamento para iniciar una investigación.

Pero está claro: la Fiscalía de Ernestina Godoy no quiere actuar contra Andy ni contra don Augusto, sean o no los verdaderos culpables.