Un adulto mayor fue abandonado a las afueras de una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México.

¿Qué pasó con el adulto mayor abandonado en el IMSS de Ecatepec?

Se trata de Próspero Infante, de 67 años de edad, quien viajó desde Carolina del Norte, en Estados Unidos, y dos personas lo trasladaron en avión hasta un domicilio en la entidad mexiquense. No obstante, a las 10 de la noche del 10 de noviembre de 2026, los sujetos lo abandonaron afuera de la clínica 196 del IMSS en Avenida Central.

Identifican a Próspero Infante, abuelito abandonado afuera de la clínica 196

Oficiales de la policía de Ecatepec recibieron una llamada que alertaba sobre la presencia de un adulto mayor abandonado. Al llegar al lugar y comprobar lo sucedido, los policías pidieron la ayuda de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Municipal, quienes realizaron un rastreo de datos y no hallaron ficha de búsqueda.

Próspero estaba en una silla de ruedas y contaba con una sonda. Paramédicos de Protección Civil evaluaron su salud y determinaron trasladarlo a un hostal para una valoración más completa.

Respuesta del IMSS y búsqueda de familiares de Próspero Infante

Por su parte, el IMSS emitió una tarjeta informativa donde señaló que su personal brindó las primeras atenciones mientras las autoridades realizan acciones para localizar a sus familiares.

Tarjeta informativa IMSS El IMSS asegura que brindó ayuda al adulto mayor. (IMSS.)

Además, personal de Trabajo Social del instituto llamó a Locatel para pedir apoyo en la ubicación de familiares de Próspero.