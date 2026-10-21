VIDEO | “No hay gasas, no hay jeringas”: personal del IMSS denuncia desabasto y exige mejores condiciones

Trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) denunciaron un sistema de salud colapsado, con desabasto, sin los insumos mínimos indispensables para atender a los pacientes.

¿Por qué protestan los trabajadores del IMSS?

En entrevista en Hechos AM con Manuel López San Martín, Erika Paola Cureña Vilchis, trabajadora de una guardería del IMSS, y Jesús Ernesto Vargas Guerrero, oficial de tesorería del módulo central del IMSS, recordaron que los trabajadores del instituto demandan medicamentos e insumos, la cobertura de plazas vacantes, un aumento salarial y cambios en la dirigencia sindical.

Vargas Guerrero afirmó que el movimiento comenzó el 24 de septiembre de 2026 en el área de pediatría, cuando los trabajadores pidieron que se les dotara de los insumos necesarios para seguir trabajando. Posteriormente, otras unidades se sumaron a las protestas.

“El movimiento nace del despertar de las conciencias de los trabajadores. Esto ya no es sostenible”, declaró. Añadió que durante años se ha lastimado el salario y que el poder adquisitivo se ha perdido.

Falta de insumos y desabasto: médicos compran su propio material

Por su parte, Erika Paola Cureña Vilchis señaló que médicos y enfermeras llegan a comprar con su propio dinero insumos básicos como gasas y jeringas. “No hay gasas, no hay jeringas, no hay personal administrativo”, expresó. También mencionó que en guarderías trabajan con material didáctico rezagado y que, durante la pandemia de Covid-19, el personal tuvo que llevar su propio cubrebocas.

Exigencias salariales, retiro digno y cobertura de plazas vacantes

Los trabajadores rechazaron que su protesta se reduzca a un incremento salarial. No obstante, aclararon que esta demanda es necesaria. “La falta de médicos especialistas dentro del Instituto es porque no hay un salario digno”, indicó Vargas Guerrero.

Explicaron que también demandan un retiro digno y la reducción del exceso de trabajo. De acuerdo con su planteamiento, si se lograran un retiro digno y un aumento salarial, podría haber más médicos especialistas, podrían reducirse los tiempos de espera en consultas de segundo y tercer nivel y mejorar la calidad del servicio.

También señalaron que la infraestructura está rebasada desde hace 30 años y que el Instituto atiende a 78 millones de derechohabientes con alrededor de 90 mil médicos.