CETRAM Periférico Oriente en el abandono: Fracasa obra millonaria de la Línea 12

Inaugurado en 2014 con una inversión de 200 millones de pesos, el Centro de Transferencia Modal (CETRAM) Periférico Oriente se ha transformado en un paradero “fantasma” que refleja la falta de planeación en la infraestructura de transporte capitalina. Concebido como un nodo estratégico para interconectar a la Línea 12 del Metro con diversas rutas de camiones en el cruce de Periférico y Avenida Tláhuac, el inmueble luce hoy prácticamente sin operación, con infraestructura visiblemente deteriorada, escaleras eléctricas inoperantes y pasillos vacíos donde la gran mayoría de sus locales comerciales permanecen cerrados y abandonados.

La inactividad de este CETRAM no solo representa un desperdicio de recursos públicos y un golpe a la economía local, sino también un foco rojo para la seguridad de los pocos transeúntes que aún lo utilizan. Vecinos y usuarios denuncian que la falta de afluencia y el descuido gubernamental han convertido a la plaza en un punto propicio para la delincuencia, especialmente durante las noches. Lo que en su momento se prometió como una obra clave para transformar la movilidad al oriente de la Ciudad de México, hoy permanece en el olvido institucional, dejando a la deriva a miles de usuarios.

