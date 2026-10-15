“El futuro del periodismo en debate": Abelardo de la Espriella inaugurará en Bogotá la 82ª Asamblea de la SIP sobre libertad de prensa

Colombia, Bogotá, se convertirá en el epicentro de la libertad de expresión al albergar la 82ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) del 22 al 25 de octubre. El encuentro, que se llevará a cabo en el Hotel Hilton, reunirá a más de 70 directivos, especialistas y referentes de los medios de comunicación de las Américas y España. La ceremonia inaugural estará encabezada por el presidente Abelardo De La Espriella y el alcalde capitalino, Carlos Fernando Galán, consolidando un espacio de alto nivel entre el sector público y la industria informativa.

A lo largo de cuatro jornadas, el evento abordará los retos urgentes del periodismo contemporáneo. Entre los ejes temáticos destacan la transformación digital, el impacto de la inteligencia artificial en las redacciones, la seguridad física y judicial de los comunicadores, así como la innovación en modelos de negocio. Ponentes de la talla de Marc Lacey (The New York Times), Luis Fernández (NBCUniversal Telemundo) y el Premio Pulitzer Ron Suskind compartirán sus perspectivas sobre la sostenibilidad económica, las audiencias del futuro y la independencia editorial frente a las nuevas tecnologías.

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Del 22 al 25 de octubre, Bogotá reunirá a editores, periodistas, ejecutivos de medios y especialistas de las Américas y España.



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Homenaje a Gabo y reconocimientos a la excelencia periodística

La libertad de prensa tendrá un lugar prioritario en la agenda mediante la revisión de informes semestrales sobre violencia, impunidad y acoso en el ejercicio informativo, contando con la voz de defensoras como Jineth Bedoya Lima. Además, la asamblea rendirá un emotivo homenaje al Nobel Gabriel García Márquez al conmemorarse 30 años de su emblemático discurso "El mejor oficio del mundo", en un panel especial integrado por Jaime Abello, Rosental Calmon Alves, María Teresa Ronderos y Enrique Santos Calderón.

El certamen concluirá con la entrega de los galardones institucionales de la SIP 2026. The New York Times obtendrá el Gran Premio a la Libertad de Prensa, la Sala Constitucional de Costa Rica será galardonada con el Gran Premio Chapultepec, y la Fundación Gabo recibirá el reconocimiento como Gran Amigo de la Prensa. Asimismo, Pilar Gil (PRISA Media) será distinguida como Ejecutiva del Año, en una edición que estrena categoría sobre equidad junto a la OEA.