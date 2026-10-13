La SIP y medios de las Américas se unen a SPUR para proteger contenidos periodísticos ante IA

En una movilización sin precedentes para la defensa del trabajo periodístico en el continente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), junto a las principales asociaciones de medios de Argentina, México, Colombia, Brasil, Chile y Perú, anunciaron su incorporación coordinada a la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights). Esta alianza internacional tiene como objetivo primordial desarrollar estándares técnicos, herramientas de medición y marcos regulatorios que permitan a las casas editoriales controlar, rastrear y gestionar el uso que los sistemas de inteligencia artificial hacen de sus contenidos, garantizando el respeto a la propiedad intelectual y la sostenibilidad económica del sector.

La adhesión masiva de organismos como Alianza de Medios MX, ADEPA, AMI, ANJ, ANP y el Consejo de la Prensa Peruana marca un hito al integrar por primera vez la postura del periodismo americano a una estrategia de alcance global. Impulsada originalmente por gigantes internacionales como la BBC, Financial Times y The Associated Press, la coalición busca resolver los desafíos impuestos por las grandes plataformas tecnológicas, las cuales han entrenado y operado sus modelos de lenguaje utilizando millones de artículos periodísticos sin autorización, atribución ni compensación económica justa para sus creadores.

📣La SIP y seis organizaciones que representan a medios de México, Colombia, Chile, Perú, Brasil, y Argentina se incorporan a la Coalición SPUR, una alianza internacional que impulsa estándares de trazabilidad, reconocimiento y licenciamiento de contenidos usados por sistemas de… — SIP • IAPA (@sip_oficial) October 13, 2026

Una postura unificada para defender el valor de la información en las Américas

A través de herramientas innovadoras como el Content Telemetry Standard —publicado por la coalición para dar visibilidad a los editores sobre la trazabilidad de sus notas—, SPUR busca reducir las barreras técnicas y abrir canales para esquemas de licenciamiento transparentes y equitativos. La incorporación de las entidades regionales asegura que las necesidades de los medios de comunicación de todos los tamaños, desde grandes consorcios hasta portales locales, estén representadas en la mesa donde las empresas multinacionales de tecnología y los organismos globales definen las reglas del juego.

Los líderes de las asociaciones enfatizaron que la batalla por el control de los contenidos periodísticos en la era de la inteligencia artificial es determinante para el futuro de la libertad de prensa y la viabilidad del oficio. Con esta alianza estratégica, el periodismo de las Américas suma su voz para exigir un ecosistema digital ético, donde el uso de las noticias en la operación de algoritmos e inteligencia artificial se base en el reconocimiento explícito de los derechos de autor y en negociaciones justas que fortalezcan a los creadores de información.