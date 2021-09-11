Muere Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso

Abimael Guzmán, fundador y líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, falleció este sábado a los 86 años de edad en un hospital militar en Lima, Perú.

De acuerdo con información proporcionada por Aníbal Torres, ministro de Justicia de Perú, Abimael Guzmán murió a las 6:40 horas debido a complicaciones de salud; trascendió que en las últimas semanas se negaba a ingerir alimentos como huelga de hambre por no permitirle ver a su esposa.

Te puede interesar: A 20 años de los atentados terroristas en Estados Unidos

“Falleció de una infección generalizada a las 6:40 de la mañana”, expusieron las autoridades peruanas, al confirmar que Guzmán había perdido la vida.

Por su parte, el abogado de la víctima también confirmó la noticia de su deceso vía telefónica a una agencia de noticias: "Ha fallecido el doctor Abimael Guzmán, la Marina le ha comunicado a su esposa Elena Iparraguirre el fallecimiento", dijo.

El líder del grupo terrorista Sendero Luminoso se encontraba preso desde 1992 en el Centro de Reclusión de Máxima Seguridad de la Base Naval del Callao, donde cumplía una condena de cadena perpetua, acusado de ser el responsable de la muerte de más de 30 mil peruanos, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

¿Quién era Abimael Guzmán, líder del grupo terrorista Sendero Luminoso?

Abimael Guzmán, fue un profesor de Filosofía en la Universidad San Cristóbal de Huamanga. En 1980 formó el grupo terrorista Sendero Luminoso con el que inició una lucha armada en Perú con el objetivo de conquistar el poder del país, la cual duró más de una década.

El enfrentamiento con las fuerzas armadas dejó miles de muertos y desaparecidos, la mayoría eran indígenas quechuas y amazónicos quechuas de los Andes, por lo que se convirtió en el hombre más buscado de Perú.

El 12 de septiembre de 1992, Abimael Guzmán fue capturado, junto a otros integrantes de Sendero Luminoso, en una residencia en Surquillo, Lima, derivado de un operativo entre el Grupo Especial de Inteligencia de la Dirección Contra el Terrorismo de la Policía de Perú.

Desde su captura, se encontraba aislado y sin contacto con otros internos. Tras 26 años en prisión, diversos brazos políticos propusieron el indulto y excarcelación para Guzmán, sin embargo el tema no fue bien visto por la opinión pública.

Te puede interesar: ¿Cómo luce el lugar donde se encontraban las Torres Gemelas ?

