“Está escondido en Suiza”: Azteca Noticias encontró a Amílcar Olán, operador financiero del Cártel Tabasco

Una llamada anónima llegó a TV Azteca, en ella se alertó sobre la presencia de Amílcar Olán en Suiza y luego de un largo viaje, el periodista Irving Pineda encontró al amigo de Andy López Beltrán y operador financiero del Cártel Tabasco.

El beneficiado con contratos millonarios durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se encuentra en Lugano, Suiza. Vive en una lujosa propiedad, en compañía de su esposa, sus dos hijos y una mujer que le ayuda en labores de limpieza.

“Dimos con él (...) pese a los millones que tiene, él no anda en la calle, está escondido, no sale, sale poquitito. No se asoma, él anda literalmente escondido”, reveló Irving Pineda.

En la puerta de su casa tiene un buzón donde aparece su nombre: Jorge Olán Aparicio. Un nombre que en México tiene mucho que explicar, pero la justicia selectiva de la Fiscalía General de la República (FGR) no tiene ninguna investigación en su contra.

“Me tuve que esperar siete días para poder dar con él; la primera vez que lo vi, tuve que esperar siete días para volverlo a ver, bajó a la misma banca”, explicó el periodista Irving Pineda.

Cuando se dio el encuentro, el comunicador intentó entrevistar a Amílcar; sin embargo, fue agredido por este personaje e incluso le advirtió que llamaría a la policía.