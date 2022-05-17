VIDEO: Abogados atropellan con UN BMW a 2 ladrones en legítima defensa

Dos abogados atropellaron con su lujoso BMW convertible a un par de ladrones que los acababan de asaltar y argumentaron que se trató de legítima defensa, pues los delincuentes les iban disparando.

Los hechos ocurrieron en Bogotá, Colombia, y de acuerdo con los abogados, los ladrones les quitaron un reloj Cartier, con un valor de 200 mil pesos mexicanos, dos celulares y una cadena.

Posteriormente, los delincentes intentaron huir en una moto, pero uno de ellos apuntó con la pistola a los abogados y disparó, por lo que el conductor atropelló con su BMW de lujo a los asaltantes, después dijo que lo hizo en legítima defensa y no por venganza.

“No fue justicia por propia mano, sino legítima defensa y que sean los jueces de la República quienes se encarguen de impartir justicia a estos criminales”.

¿QUÉ SI VALIÓ LA PENA?



Aquí el vídeo de cuando iban echándonos bala. En la huida, nos dispararon 5 veces.



Para mí, la vida no tiene precio. pic.twitter.com/mF7n0Xhp8K — José Antonio Araújo Pitre (@JoseAraujoP) May 15, 2022

El abogado relató para medios locales, cómo sucedió el asalto, y en algunos videos se muestra el momento en que atropelló a los ladrones que le acababan de robar sus pertenencias.

El conductor del BMW detalló que por el calor quitó el techo de su vehículo y unas cuadras adelante, dos delincuentes, a bordo de una moto, se le acercaron, le pusieron la pistola en la cabeza y amenazaron con matarlo si no les entregaba todas sus cosas.

Por lo que los abogados entregaron todo lo que llevaban de valor. Cuando los ladrones intentaron huir dispararon contra el BMW, y el conductor optó por atropellar a los delincuentes para defenderse.

Arrestan a delincuentes tras ser atropellados con un BMW

Ninguno de los ladrones tuvo lesiones de gravedad, sin embargo, quedaron tendidos en el piso y dieron tiempo para que la policía llegara y los arrestara en el lugar. Los asaltantes fueron trasladados a la cárcel donde enfrentarán acusaciones por robo agravado.

Los dos delincuentes tienen antecedentes penales. Uno de ellos, identificado como Brayan Gómez Tiria, está reportado por robo calificado agravado. El segundo, Edward Macías Grajales, tiene antecedentes por robo calificado y robo calificado agravado.

Además a ambos se les señala por tráfico de drogas y se cree que forman parte de una banda criminal que opera en Medellín y Bogotá.

