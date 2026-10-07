Caso Christa Pike: Abogados solicitan que se preserven las pruebas tras el intento de su ejecución

Los abogados de Christa Pike, quien sobrevivió al impactante intento de ejecución por parte del estado de Tennessee la semana pasada, están decididos a garantizar que se preserven las pruebas cruciales de ese suceso fallido.

Pike fue hospitalizada tras recibir dos dosis de pentobarbital, droga letal, que se creía la llevaría a la muerte. Sin embargo, contra todo pronóstico, el pasado 6 de octubre recuperó la consciencia y pudo comunicarse, aunque aún se encuentra en cuidados intensivos.

¿Qué sucederá con Christa Pike?

Los abogados de Pike presentaron una moción de emergencia para asegurar que las pruebas se preserven, argumentando que la prisión infligió un castigo cruel e inhumano al mostrar total indiferencia hacia sus necesidades médicas básicas.

La audiencia para discutir esta moción está programada para realizarse en Nashville. Se reveló que durante el intento de ejecución, se utilizaron al menos siete agujas, una de las cuales quedó doblada a 90 grados al retirarla.

El lamentable estado en el que Pike llegó al hospital, con brazos hinchados, quemados y con ampollas, debido al pentobarbital, generó un escándalo. Recordemos que Pike fue condenada a muerte por un brutal asesinato en 1995. Ahora, sus abogados buscan cambiar su sentencia a cadena perpetua.

¿Qué hará al respecto el estado de Tennessee?

El gobernador de Tennessee suspendió las ejecuciones en lo que resta del año y prometió una revisión exhaustiva del caso. La polémica generada por este fallo en la ejecución llevó a la renuncia del comisionado de prisiones Frank Strada.

Mientras tanto, la senadora republicana Marsha Blackburn quien se postula para sustituir al gobernador en enero, aboga que se restaure la condena a la silla eléctrica para dar fin a las victimas.

La incertidumbre y el drama rodean a este caso, mientras los abogados luchan por justicia para Christa Pike en medio de un cuestionamiento público sobre el sistema judicial de Tennessee.