¿Quién es Christa Pike? La mujer que será ejecutada por primera vez en 200 años en Tennessee

El próximo miércoles 30 de septiembre, Tennessee llevará a cabo la ejecución de Christa Pike, una mujer condenada a muerte por el asesinato de Colleen Slemmer en Knoxville en 1995.

Esta será la primera vez en más de 200 años que el estado aplicará la pena capital a una mujer. El caso ha suscitado un debate que trasciende el crimen, abordando aspectos como la edad de Pike al momento del delito, su salud mental y la calidad de su defensa legal.

Será setenciada con la máxima pena; mediante la inyección letal

El gobernador de Tennessee, Bill Lee, rechazó la solicitud de clemencia presentada por los abogados de Pike el 28 de septiembre, y confirmó que el estado procederá con la ejecución mediante inyección letal, programada para las 10:00 a.m. hora local.

La sentencia fue dictada en 1996, luego de que Pike, quien hoy tiene 50 años, fuera encontrada culpable del homicidio de Colleen Slemmer, una joven de 19 años, ocurrido en Knoxville en enero de 1995.

“Yo era una joven de 18 años con una enfermedad mental. Me tomó muchos años siquiera comprender la gravedad de lo que había hecho. Y aún más tiempo aceptar cuántas vidas afecté. Le arrebaté la vida a la hija, hermana y amiga de alguien. Me repugna pensar ahora que fui capaz de cometer tal crimen”, declaró Pike, citada por CNN.

Un hecho que conmocionó a todo un país

Pike y su novio fueron condenados por el asesinato en 1995 de Colleen Slemmer, de 19 años, compañera de ambos en el programa Knoxville Job Corps, un centro educativo y de capacitación laboral ubicado en Rutledge Pike, Knoxville, Tennessee.

Los fiscales afirmaron que Pike temía que Slemmer fuera una rival sentimental y la atrajo a una zona apartada donde, junto con su novio, la torturó y la mató.

Este caso atrajo gran atención debido a la brutalidad del asesinato, las edades de los implicados y el hecho de que se grabó un símbolo satánico en el cuerpo de la víctima.

Christa Pike was 18 when she killed a classmate in a jealous rage and became one of the youngest women to be sent to death row. Now 50, she is scheduled to be put to death Wednesday in what would be Tennessee's first execution of a woman in 200 years. https://t.co/FfWmYUlcyf pic.twitter.com/IdrdfYD1Eu — CNN (@CNN) September 29, 2026

Sin embargo, Pike no niega su culpabilidad, pero sus abogados y partidarios sostienen que la pena de muerte no es adecuada para un delito cometido a esa edad por una adolescente con una enfermedad mental no tratada, tras una infancia marcada por abusos sexuales brutales y negligencia.

Con información de CNN