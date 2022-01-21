Miles contra el aborto protagonizan “Marcha por la vida” en Washington

Cientos salieron a las calles de Washington para protagonizar la "Marcha por la vida", una manifestación anual contra el aborto.

Los activistas antiaborto mantienen la esperanza de que en este 2022 la Corte Suprema de Estados Unidos, aún de mayoría conservadora, revoque el histórico el fallo que legalizó la interrupción voluntaria del embarazo hace ya 50 años.

Los activistas contra el derecho al aborto que acudieron a la "Marcha por la vida", han expresado júbilo ante la posibilidad, según ellos, de que el Tribunal Supremo de Estados Unidos pueda derogar un precedente clave del año de 1973, que derivará en vetos a la interrupción del embarazo en todo Estados Unidos.

La Corte Suprema de Estados Unidos tiene previsto decidir en los meses de junio o julio acerca de un veto parcial al aborto en Misisipi, y en una audiencia en diciembre sobre ese caso, la mayoría conservadora del tribunal insinuó que se inclina a favor de imponer nuevos límites al derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el país.

Thousands come to D.C. for the #MarchforLife to protest against abortion. This year is perhaps the most optimistic they've been in almost 50 years. Many hope that by the end of the summer, the Supreme Court will overturn #Roev.Wade, paving the way to make #abortion illegal. pic.twitter.com/iIhgYDSMrq — CGTN America (@cgtnamerica) January 21, 2022

Annie Heisler, manifestante:

Es muy importante mostrarle al mundo entero que todavía nos preocupamos por todos los no nacidos, aunque haya pasado tanto tiempo.

Antiabortistas marchan en Washington, con esperanza puesta en la Corte Suprema

La "Marcha por la vida" se ha celebrado desde el año de 1974, tan solo un año después de que la Corte Suprema garantizara el aborto legal en Estados Unidos.

El movimiento contra el aborto de la "Marcha por la vida", también está celebrando una ley de Texas que prohibió el aborto después de las seis semanas y autorizó a los ciudadanos particulares a demandar a cualquiera que ayude a alguien a abortar más allá de ese límite gestacional. La Corte Suprema ha permitido que esa ley se mantenga mientras es impugnada en los tribunales inferiores.

A few brave women are documenting the brainwashed thousands marching for forced birth in DC today. Join us tomorrow at noon in front of SCOTUS.

“A fetus is not a baby. Abortion is not murder. Women are not incubators.” @riseup4abortion @StrikeForChoice #RiseUp4AbortionRights pic.twitter.com/DPJexCToUn — WOM OFFICIAL 🪧 (@WallOfMoms) January 21, 2022

La actual ley obliga a permitir lainterrupción voluntaria del embarazo hasta el momento de "viabilidad" del feto fuera del vientre materno, un límite que ahora está en torno a las 23 o 24 semanas de embarazo. Sin embargo, en muchos estados conservadores de la Unión Americana, (Texas y Misisipi) han aprobado leyes que incumplen esa garantía.

El centro de investigación sobre salud reproductiva Guttmacher Institute, estima que en caso de que se derogue el precedente del año de 1973, se espera que al menos 26 estados, de tendencia conservadora, tomen medidas para restringir o prohibir el derecho al aborto en sus respectivos territorios.

Probable fin del derecho a aborto en Estados Unidos

Amilio Luna, manifestante:

Solo queremos mostrarles a los niños lo importante que es la familia, ya sabes, y que los bebés también son importantes para la sociedad. Por eso los traemos.

Los manifestantes caminaron desde el centro del National Mall hasta los escalones de la Corte Suprema en Washington, algunos cantando himnos en el camino.