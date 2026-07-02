"¡Fuera Morena!": Corren entre abucheos a diputada Tere Guerra de un bar en Culiacán, Sinaloa

Al gito de "Fuera Morena", la diputada local con licencia del partido Morena, María Teresa Guerra Ochoa, fue abucheada en un bar de Culiacán, Sinaloa. Esto, durante el partido entre México vs. Ecuador el martes pasado. El rechazo fue claro por parte de los presentes en el lugar, que ocasionó que la morenista se fuera del lugar.

La legisladora, conocida popularmente en la región como Tere Guerra, acudió al bar en compañía de un grupo de colaboradores para presenciar el encuentro de futbol. Sin embargo, la atmósfera festiva del lugar se tornó hostil cuando varios de los asistentes se percataron de su presencia, desencadenando una rechifla generalizada que rápidamente escaló a la exigencia de su salida.

🗳️📌 CORREN A DIPUTADA AL GRITO DE “¡FUERA MORENA!”



María Teresa Guerra Ochoa fue abucheada en un bar de Culiacán mientras veía el partido México contra Ecuador.



La diputada local con licencia estaba en el lugar cuando asistentes comenzaron a gritar “¡Fuera Morena!”.



Después… pic.twitter.com/JbYpkzNT8y — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) July 2, 2026

Abuchean a Tere Guerra en bar de Culiacán al grito de "¡Fuera Morena!"

Según los diversos reportes, imágenes y videos que comenzaron a circular de forma masiva en redes sociales, un sector de los comensales y aficionados presentes comenzó a corear de manera unánime la consigna “¡Fuera Morena!, ¡Fuera Morena!”. El descontento de los ciudadanos locales aumentó la presión en el establecimiento, impidiendo que la comitiva de la funcionaria pudiera continuar consumiendo en el sitio.

Ante la persistencia de los gritos de rechazo y los abucheos por parte de los clientes, la diputada local con licencia tomó la decisión de retirarse de forma inmediata del inmueble junto con las personas que la acompañaban para evitar un momento que pasara a mayores.

Tere Guerra buscaría ser candidata a la gubernatura de Sinaloa rumbo a 2027

Este incidente ocurre en un escenario de alta sensibilidad política para la entidad. Guerra Ochoa es una de las figuras clave del partido oficialista en el estado y se encuentra activamente buscando posicionarse como la candidata de Morena a la gubernatura de Sinaloa para las elecciones de 2027.

Para poder aspirar al relevo de la gubernatura, hace unos días la funcionaria solicitó su licencia formal ante el Congreso del Estado de Sinaloa. Tras este paso, realizó su registro formal en el proceso interno oficial del partido para competir por la "Coordinación Estatal de Defensa de la Cuarta Transformación", un partido político que ha ocasionado una clara polarización por la violencia que se ive en la entidad, además de las acusaciones por narcotráfico al gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya.

