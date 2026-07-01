¿Cuándo se definen las candidaturas de Morena para las elecciones 2027?

Con el cierre del registro presencial que dejó la histórica cifra de 277 aspirantes inscritos, Morena activó de manera formal el cronómetro de su proceso interno para las elecciones intermedias de 2027. Aunque la efervescencia local está al máximo en los 17 estados que renovarán el poder ejecutivo, la dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, ha diseñado un calendario estratégico sumamente estricto. El objetivo es claro: administrar las tensiones, evitar desbandadas anticipadas hacia otros partidos y mantener el control absoluto del tablero desde la capital.

Muchos de los registrados creen que la carrera será larga, pero la realidad es que el primer gran "tijeretazo" de la Comisión Nacional de Elecciones comenzará de inmediato, dejando en el camino a la inmensa mayoría mucho antes de que las encuestas se pongan en marcha en territorio.

Hoy concluye el registro de las y los aspirantes a las Coordinaciones Estatales en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional con #Sinaloa, #Tlaxcala y #Zacatecas. 🇲🇽#HumanismoMexicano#PrimeroLosPobres pic.twitter.com/o95tfA7fgG — Ariadna Montiel Reyes (@A_MontielR) June 28, 2026

El recorte a los seis aspirantes y las fechas límite para elegir a candidatos de Morena

Las reglas internas del partido oficialista establecen un filtro para pasar de la masa de registrados a los nombres que realmente aparecerán en la boleta electoral. El proceso se dividirá en tres etapas fundamentales:



El filtro de inteligencia: Los perfiles de los casi 300 inscritos pasarán primero por el escáner de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y el Gabinete de Seguridad para descartar "personajes indeseables" o con nexos delictivos.

Los perfiles de los casi 300 inscritos pasarán primero por el escáner de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el SAT y el Gabinete de Seguridad para descartar "personajes indeseables" o con nexos delictivos. La aduana de los seis finalistas y paridad: Una vez limpios los expedientes, la cúpula reducirá las listas. Las reglas prevén que en las encuestas definitorias solo puedan participar un máximo de seis aspirantes por cada estado . Esta lista final de seis nombres deberá observar obligatoriamente el principio constitucional de paridad de género (tres hombres y tres mujeres por entidad).

Una vez limpios los expedientes, la cúpula reducirá las listas. Las reglas prevén que en las encuestas definitorias . Esta lista final de seis nombres deberá observar obligatoriamente el principio constitucional de paridad de género (tres hombres y tres mujeres por entidad). El levantamiento de encuestas: El mes patrio será el momento cumbre en el calendario. Durante septiembre, Morena enviará a sus equipos a levantar las encuestas definitivas y estudios de opinión casa por casa en las viviendas de las 17 entidades federativas en juego.

¿Cuándo se definen las candidaturas de Morena para las elecciones 2027?

A pesar de que las encuestas se procesarán en el otoño, la dirigencia nacional mantendrá bajo llave los resultados definitivos de manera estratégica. La convocatoria formal estipula que los resultados finales de los registros aprobados se publicarán de forma oficial e inapelable a más tardar el 31 de diciembre.

Al retrasar los anuncios oficiales y las definiciones de los ganadores hasta el último día del año, Morena le quita margen de maniobra a los políticos inconformes. Un aspirante que se sienta robado o desplazado el 31 de diciembre difícilmente tendrá el tiempo o las condiciones legales para negociar una candidatura de última hora con bloques opositores.