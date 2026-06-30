Ruidosa serenata en Santa Fe: Aficionados mexicanos cercan hotel de Ecuador para no dejarlos dormir

Una madrugada de contrastes e intensa actividad policial se vivió en la Ciudad de México, marcada por la violencia criminal en el oriente y el descontrol por el fervor futbolístico en el poniente. Mientras usted dormía, los cuerpos de emergencia y elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tuvieron que desplegarse en distintos puntos de la capital para atender un doble homicidio y contener a una multitud que alteró el orden público.

El hecho más grave ocurrió en calles de la alcaldía Iztacalco, donde un ataque directo a balazos en la colonia Agrícola Pantitlán dejó un saldo preliminar de dos personas muertas y una más herida de gravedad. Las víctimas se encontraban sobre la calle 2, casi en su cruce con la avenida Xochimilco, cuando fueron interceptadas por dos sujetos armados que les dispararon en repetidas ocasiones antes de escapar.

Dos de los hombres murieron de forma instantánea en el sitio, mientras que el sobreviviente fue trasladado de emergencia a un hospital en estado crítico. Peritos aseguraron varios casquillos percutidos en la escena y, tras un rápido despliegue, las autoridades lograron la detención de dos presuntos responsables, cuyo móvil ya se investiga.

Policías repliegan a mil fanáticos mexicanos frente al hotel de Ecuador

De forma simultánea, la zona hotelera de Santa Fe, en la alcaldía Álvaro Obregón, se convirtió en un escenario de tensión. Alrededor de mil aficionados de fútbol se dieron cita al exterior del Hotel Westin, complejo donde se hospeda la Selección de Ecuador previo al encuentro que sostendrán contra el combinado mexicano este martes a las siete de la noche en el Estadio Ciudad de México. La intención declarada de la fanaticada era contundente: hacer ruido para no dejar dormir al conjunto rival.

#MientrasDormía | Alrededor de mil aficionados mexicanos armaron una ruidosa "serenata" frente al hotel de concentración de la selección de #Ecuador para no dejarlos dormir antes del partido.



Con matracas, sartenes, botes y al ritmo del Cielito Lindo, los fanáticos encendieron… pic.twitter.com/fBAiHBid4h — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) June 30, 2026

Con botes, matracas, sartenes, campanas y entonando el tradicional "Cielito Lindo", los asistentes generaron un ambiente festivo que se escuchaba a varias cuadras de distancia. "Ahorita ni vamos a dejar dormir hasta mañana", comentaron los aficionados de manera desafiante. Sin embargo, el festejo en la vía pública fue interrumpido por un fuerte operativo de la policía capitalina. Equipados con cascos y escudos, los uniformados replegaron a la multitud, lo que desató empujones y jaloneos entre los asistentes y las fuerzas del orden. Finalmente, los agentes colocaron vallas metálicas para impedir que se acercaran de nuevo al inmueble, aunque los jóvenes continuaron la fiesta detrás del cerco de seguridad a pesar de la lluvia.