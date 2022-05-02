Abuelita de 106 años supera Covid-19 en China

Una abuelita de 106 años de edad, se recuperó con éxito tras enfermarse de Covid-19 por lo que recientemente fue dada de alta un hospital en la ciudad de Changchun, en la provincia nororiental de Jilin en China.

Con esto se marcó un registro acerca de la persona más longeva que se recupera de Covid-19 en toda la provincia, cabe señalar que Changchun es una de las ciudades más afectadas por el último brote de Covid-19 en el noreste de China. La paciente apellidada "Li", tiene la mayor edad entre los registros de los casos hospitalizados en el último brote en Jilin.

Los médicos y las enfermeras del hospital cuidaron especialmente a la abuelita de 106 años e incluso hasta le prepararon albóndigas antes de que se fuera de las instalaciones del hospital.

Une patiente de la COVID-19 âgée de 106 ans est sortie guérie de l'hôpital samedi à #Changchun, capitale de la province chinoise du #Jilin (nord-est), ont déclaré les autorités locales.https://t.co/N7Kv9YyKnP pic.twitter.com/FQHv4rw2C0 — Dialogue Chine-France (@dialogueCHN_FRA) May 2, 2022

"Por favor, pruebe una y vea si nuestras albóndigas están deliciosas", le dijo uno de los trabajadores de la salud. "Estoy segura de que son deliciosas. Estos chicos son muy agradables. Muchas gracias", respondió la abuelita de 106 años.

Desde el pasado día 14 de abril (2022), Li fue diagnosticada con Covid-19 por lo que ingresó en el segundo departamento del Primer Hospital de la Universidad de Jilin, donde los médicos le realizaron una evaluación integral de salud de inmediato.

Aunque les ha sido muy difícil atender a los ancianos presentes, el personal médico dio lo mejor de sí en el trato médico y cuidados de enfermería.

"Tratamos a las personas mayores con especial cuidado de acuerdo con sus condiciones, y nos complace que la paciente no tenga complicaciones de otras enfermedades", señaló Zheng Yang, líder del equipo médico antiepidémico en el segundo departamento del Primer Hospital de Universidad de Jilin.

Después de 16 días de un tratamiento específico y atención meticulosa, la abuelita de 106 años fue dada de alta del hospital después de una recuperación completa. Cabe señalar que el hospital ha recibido a más de 130 pacientes enfermos de Covid-19, entre los cuales 20 han logrado el alta hospitalaria.