China registra cero casos Covid-19 fuera de áreas de cuarentena

Shanghai, China informó que este sábado no se habían detectado nuevos casos diarios de Covid-19 f uera de las áreas de cuarentena, lo que marcó un hito en su batalla para contener el virus, que ha paralizado la ciudad de 25 millones de habitantes y ha puesto nerviosos a los residentes de la capital, Pekín.

Autoridades sanitarias de China expresaron que había cerca de 16 mil áreas acordonadas en Shanghai, con más de 4 millones de personas que no podían salir de sus hogares, por otro lado, a otros 5.4 millones de personas se les impidió salir de sus recintos.

En la práctica, a muchos de los residentes restantes en áreas de prevención de bajo riesgo todavía no se les permite salir de sus recintos.

"El control de prevención y epidemias de la ciudad todavía se encuentra en un estado crítico, y la tendencia sigue siendo que la gente necesita fortalecer los controles", informó ZhaoDandan, subdirector de la comisión de salud de Shanghai.

Shanghai reports zero cases outside quarantined areas for April 29 https://t.co/w24ruHt3sn pic.twitter.com/HqHfRkyRqf — Reuters (@Reuters) April 30, 2022

Pekín se mantiene inquieto ante posibles nuevas restricciones

Las calles de Pekín, China se mantenían inquietantemente tranquilas al comienzo de un receso de cinco días por el Día del Trabajo, y los residentes estaban ansiosos de que las autoridades impusieran más restricciones durante un feriado en el que muchos suelen viajar o socializar.

"Miras una ciudad que solía estar abarrotada y ahora está vacía. Te preguntas cómo se las arreglan estas personas para sobrevivir", expresó Li, trabajadora del sector financiero en Pekín.

En la capital comercial del este de Shanghai, China las escenas de casas y edificios rodeados de cercas para evitar que los residentes salgan han acaparado las noticias en un momento en que la mayoría de los demás países del mundo están aprendiendo a vivir con Covid-19.

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Se espera que la política “Cero-Covid” muestre resultados positivos

La política de “Cero – Covid” que ha mantenido China estos últimos días está destinada a erradicar la enfermedad, lo que genera frustración, especialmente en Shanghai, donde muchos residentes han estado encerrados durante más de un mes.

Algunos, que luchan por encontrar alimentos y otras necesidades diarias, han mostrado una rara oposición pública a los estrictos controles del Gobierno.

Sin embargo, si la campaña “Cero – Covid” diera resultados positivos, sería una victoria para el enfoque del presidente Xi Jinping en un año en el que se espera que obtenga un tercer mandato, algo sin precedentes.

Los representantes de Shanghai no discutieron la interrupción en la transmisión de Covid-19 en su conferencia deprensa diaria, aunque las redes sociales aplaudieron la noticia.

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Con información de Reuters.