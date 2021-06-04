Abuelita de Alabama se gradúa de la preparatoria a los 94 años

Versa el dicho que nunca es tarde para empezar y la prueba de ello, es una abuelita que obtuvo su diploma de preparatoria a los 94 años de edad en una escuela de Alabama, Estados Unidos.

Se trata de Grace Lee, una abuelita que recibió este miércoles el diploma de la escuela preparatoria Hazel Green, del condado de Madison, en Alabama.

La preparatoria de Alabama reconoció que la abuelita de 94 años es actualmente su graduada más longeva en obtener un diploma de bachillerato.

#ABC WAY TO GO, GRADUATE! This 94-year-old Alabama woman and her family are celebrating a big accomplishment: She’s just received her high school diploma. https://t.co/6reVLQ0GFt pic.twitter.com/Wyok013iGi @ABC — Leah Lavi (@LeahLavi) June 3, 2021

Abuelita abandonó la preparatoria cuando tenía 16 años en Alabama

De acuerdo con medios locales de Alabama, la abuelita dejó de estudiar la preparatoria en 1942, cuando tenía 16 años, a fin de que su esposo pudiera ir a la Segunda Guerra Mundial.

“Nunca se arrepintió de nada en la vida. Nunca se retractaría porque amaba absolutamente a mi abuelo y eso era justo que lo quería hacer, pero creo que esto es muy importante para ella”, contó la nieta de Grace Lee a medios de Alabama.

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La abuelita dejó sus estudios de preparatoria truncos y durante más de 30 años trabajó como conductora de autobús del condado de Madison, en Alabama.

"Ella fue un modelo a seguir para muchos. Siempre está contando historias. No recuerda las caras, pero sí los nombres y las direcciones de donde las recogió y las dejó", agregó la orgullosa nieta.

Familia de abuelita acude a ceremonia de graduación en Alabama

Nietos, bisnietos y otros miembros de la familia de Grace Lee se reunieron para acudir a la ceremonia de graduación de preparatoria de la abuelita de 94 años, quien vistió con una gran sonrisa su toga y birrete para recibir su diploma.

“Estoy muy agradecida, muchas gracias. Es mejor tarde que nunca, ¿no? Es un grandioso día”, dijo la abuelita con su diploma de preparatoria en la mano.

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Algunos miembros de la familia de Grace Lee destacaron que durante siempre los conminó a no dejar la escuela, como ella lo hizo a los 16 años.

"Mi abuelita siempre les ha dicho a mis hijos lo importante que es permanecer en la escuela y cómo deben asegurarse de continuar su educación", dijo un miembro de la familia de la abuelita de Alabama.

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