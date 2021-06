Maestro presta zapatos a alumno durante graduación en EU

Un maestro de Estados Unidos está recibiendo mucho reconocimiento en redes sociales, luego de que no solo demostró su vocación en las aulas, sino que también ayudó a uno de sus estudiantes en su ceremonia de graduación al prestarle sus zapatos.

John Butler es maestro en Estados Unidos y contó a través de su cuenta de Facebook que un estudiante le comentó que no lo dejaban entrar a su ceremonia de graduación para recibir su diploma porque sus zapatos no cumplían con el código de vestimenta para la ocasión.

El maestro de bachillerato en Estados Unidos contó que volvió con la señorita que le dijo al estudiante que no podía recibir su diploma con los zapatos y confirmó que el joven no cumplía con el código de vestimenta de la ceremonia de graduación.

“Él dice, señor John, no me dejan graduarme porque no tengo los zapatos adecuados, dice la señora de ahí que no puedo caminar para obtener mi diploma debido a los zapatos”, contó el maestro.

Maestro presta sus zapatos a estudiante previo a graduación

El docente relató que le parecía increíble que no dejaran pasar al joven a su ceremonia de graduación por el calzado, al confirmar que le impedían al estudiante recoger su diploma, no lo pensó más y le prestó sus zapatos.

“Entonces se convierte en una obviedad para mí, un escenario sin más preguntas. Le di los zapatos”, explicó el maestro de bachillerato.

El maestro quiso compartir este momento que tuvo un giro cómico, ya que los zapatos que él le prestó al estudiante para la graduación eran dos tallas más grandes, por lo que el chico tenía que ir arrastrando los pies hacia el escenario para recibir su diploma, lo que causó un momento hilarante.

Días después de ocurrido el incidente, el maestro no se quedó conforme con la explicación que le dió la señorita en la ceremonia de graduación, pues compartió en su perfil de Facebook una imagen del calzado que llevaba el estudiante a quien le prestó su calzado.

“Estos son los zapatos que iban a impedir que un joven recibiera su diploma de bachillerato. En caso de que alguien se lo pregunte”, escribió.

El maestro de bachillerato compartió la fotografía en la que posa con el joven que lleva los zapatos y su diploma; a su lado se encuentra el profesor que está descalzo, pero con una gran sonrisa, después de haber ayudado a su estudiante en su ceremonia de graduación.

