Abuelita que prefiere los viajes a cuidar a los nietos se vuelve viral

La historia de Josefa Feitosa llamó la atención no solo de Brasil, sino de otros países, ya que esta abuelita prefiere los viajes por el mundo que quedarse en casa a cuidar a sus nietos.

Esta abuelita generó un debate sobre el cuidado de los nietos y el derecho de la mujer a disfrutar de su tiempo libre e invertirlo en viajes.

La abuelita trabajó gran parte de su vida en el sistema penitenciario en Brasil y sus hijos supusieron que al llegar su jubilación ayudaría a cuidar a los nietos; sin embargo, para su sorpresa, la mujer vendió sus muebles y su casa para invertir el dinero en viajes.

Medios locales entrevistaron a los hijos de la abuelita, uno de ellos aseguró que en principio le molestó la decisión de su madre, pero después aceptó sus planes.

Critican a abuelita por preferir viajar en lugar de cuidar a nietos

La mujer dijo en entrevista a un medio de Brasil que "la abuela no debe criar a sus nietos" y explicó que aunque está orgullosa de sus tres hijos, el cuidado de sus nietos corre a cargo de ellos.

Con su mochila y sus 62 años a cuestas, la mujer inició uno de sus diversos viajes por el mundo, los primeros los realizó en Europa y posteriormente visitó varias regiones de Asia y África; hasta el momento lleva 40 países visitados en dos temporadas.

La abuelita abrió su cuenta de Instagram en donde comparte con sus más de tres mil seguidores las aventuras que vive en diversos lugares del mundo.

Con su historia y sus fotos en diversas partes del mundo, esta abuelita busca inspirar a otras mujeres y adultos mayores para que retomen sus proyectos personales que dejaron de lado por cuidar a su familia.

Pese a las críticas por su estilo de vida, la abuelita de Brasil aseguró que los adultos mayores también tienen derecho a una vida privada y que el amor que siente por sus viajes no es menor que el que les tiene a sus hijos y nietos, con quienes también se saca fotografías.