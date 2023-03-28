Abuelitas futbolistas que rompen tabúes en Sudáfrica

La dosis semanal de terapia, tanto física como emocional, llega cuando estas abuelitas pisan el campo de fútbol.

"Soy delantera. Juego en la posición once. Para que yo ataque, me siento bien cuando lo hago, incluso con mi emoción interior ataco. Ataco físicamente y dentro de mí, así que muchas toxinas salen de mí cuando juego", dijo Flora Baloi, de 66 años.

Lucen playera y short de color rojo, esta vez enfrentan a un rival de otro continente: Estados Unidos; sus seguidores aplauden y gritan cuando anotan gol.

El equipo de abuelitas futbolistas se llama Vhakhegula Vhakhegula, que en idioma tsonga, hablado por grupos étnicos del sur de África significa: abuela.

Participaron en el primer Torneo Internacional de Fútbol de Abuelitas en la provincia de Limpopo, Sudáfrica.

"Estoy muy emocionada porque las personas contra las que jugaremos parecen ser más jóvenes que nosotros y tienen velocidad", dijo Flora Baloi, abuelita delantera de Vhakhegula Vhakhegula.

De abuelitas para abuelitas

Fue organizado por Vhakhegula Vhakhegula, equipo de fútbol que se formó en 2007, con el objetivo de que mejorar la salud de las abuelitas, además fue inspiración para que ahora haya equipos similares en toda Sudáfrica.

El torneo duró cuatro días, en los cuales participaron 32 equipos, nueve de Sudáfrica y 23 del extranjero, entre ellos Francia y Estados Unidos.

"Lo amamos. Significa mucho para nosotras. Es una comunidad, nos sentimos saludables y sabemos que ellas quieren lo mismo. Por lo tanto, estamos muy emocionadas de estar aquí para conocer a toda la gente de África", dijo Mo Kelly, jugadora del equipo de Estados Unidos.

Abuelitas que patean el balón y destruyen tabués

Estas abuelitas además de cocinar, jugar con sus nietos y ver partidos de fútbol junto con su esposo, ¡juegan fútbol!

Es en la cancha, donde hacen frente a sus propias historias ya sea de abusos, pobreza, abandono, la carga de cuidar una familia muy extensa.

Estas abuelitas futbolistas se fortalecen al escuchar el sonido del silbato, patean un balón y corren hacia la portería contraria, un tiro que hace feliz a todas aunque no termine en gol.

Transforman su dolor, su vida difícil en alegría, Vakhegula Vakhegula es un proyecto que ha ayudado a sus familias con becas para contrarrestar la pobreza.

"A esta edad, a mi edad creo que si no estuviera en este deporte estaría confinada a una silla de ruedas", finalizó Flora. Conoce más de estas abuelitas, aquí.