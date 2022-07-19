Abuelo termina su maestría en Filosofía a los 98 años en Italia

Giuseppe Paterno, un abuelo de 98 años de edad, se graduó por segunda ocasión al concluir una maestría en Italia y se convirtió en el graduado de mayor edad en el país europeo.

El abuelo se graduó por primera vez a los 96 años con una licenciatura en Historia y Filosofía, en la Universidad de Palermo en julio de 2020.

Este año, concluyó su maestría en las mismas materias, con lo que se reafirmó como el estudiante con mayor edad en Italia. Además, el abuelo se graduó con la máxima calificación nuevamente.

Tres de sus cuatro nietos también tienen un título de la Universidad de Palermo. Giuseppe Paterno cumplirá 99 años en septiembre.

Giuseppe Paterno, who is 98, became Italy's oldest graduate for a second time after he finished his master's course from the University of Palermo, two years after he graduated in history and philosophy https://t.co/JGiMOc0LlN pic.twitter.com/IEXe8K0z30 — test_bot_123 (@testbot111222) July 19, 2022

Así fue el camino del abuelo que se graduó 2 veces en Italia

Nacido en 1923, Paterno creció en una familia pobre en Sicilia y, a pesar de su amor por los libros y los estudios, no pudo ir a la universidad cuando era joven. En cambio, sirvió en la marina durante la Segunda Guerra Mundial desde los 20 años y pasó a ser un trabajador ferroviario.

Después de la guerra, en una sociedad enfocada en la reconstrucción, el trabajo y la familia eran las prioridades, pero el abuelo siempre quiso aprender y terminó la escuela secundaria a la edad de 31 años, pero albergaba un deseo de mucho tiempo de ir más allá. Se casó a los 23 años y tuvo dos hijos.

El abuelo utilizó durante todos sus estudios la misma máquina de escribir que tenía desde 1984, cuando su madre Giovanna (que vivió hasta los casi 100 años) se la regaló para celebrar su jubilación como ferroviario.

Sin dejar que la vejez lo detuviera, se matriculó en la Universidad de Palermo para realizar una licenciatura en historia y filosofía a los 90 años, diciéndose a sí mismo: "es ahora o nunca".

Tres años de estudios rigurosos y una pandemia mundial después, finalmente se graduó en julio de 2020, convirtiéndose en el graduado universitario de mayor edad en Italia.

Dos años después volvió a romper récord, esta vez con una maestría en Filosofía e Historia. Además, el abuelo dijo que no tiene planes de descansar y quiere escribir una novela usando su fiel máquina de escribir.

