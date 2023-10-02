¡Mucho ojo! Así es cómo se puede prevenir el abuso infantil en escuelas

La infancia debería ser una de las etapas más felices de las y los niños de México; sin embargo, no siempre es así, pues en ocasiones suelen convertirse en víctimas de abuso infantil, siendo la escuela uno de los lugares más peligrosos para ellos.

De acuerdo con la Oficina Defensora de los Derechos de la Infancia (ODI), hasta abril de este año, se registraron 25 casos de abuso infantil cometidos en 11 escuelas de México; las víctimas fueron niños de entre tres y cinco años.

El abuso infantil en las escuelas es una realidad, por ello, es muy importantes informar a las niñas y niños sobre este peligro, pero ¿Cómo puedo prevenir esta situación?

¿Qué es el abuso infantil y cómo identificarlo?

De acuerdo con Adriana Torres, especialista en Educación Sexual Infantil y Prevención de Abuso, el abuso infantil puede ser con o sin contacto físico, ya que puede ir desde un beso o una caricia, hasta mostrar pornografía y dirigirse al menor con lenguaje obsceno, pero ¿Cómo puedo identificarlo?

Cambio en el estado de humor. Trastornos alimenticios. Cambio en rutinas de higiene.

La especialista recomienda a las y los padres de familia estar alerta a alguno de estos cambios, y en caso de notar alguno de estos síntomas, se debe acudir con profesionales para que tengan la atención necesaria.

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¿Qué se puede hacer para evitar el abuso infantil?

A pesar de que el abuso infantil es un tema delicado, es muy importante que las madres y padres de familia hablen con los niños de este peligro, incluso existen páginas para que las y los menores aprendan a identificar este tipo de comportamientos.

“Se trata de generar auto cuidado y generar más cuidado en los niños (…) No podemos esperar que un niño se defienda de un agresor, que puede ser una imagen de autoridad”, explicó Adriana Torres, especialista en Educación Sexual Infantil y Prevención de Abuso para Fuerza Informativa Azteca.

Actualmente existe una plataforma digital llama “Cuéntame cómo” y es utilizada para trabajar en las escuelas codo a codo con las y los padres de familia para evitar el aumento de víctimas de abuso infantil; la página consta de algunos juegos como rompecabezas, secuencias y memoria, que ayudan a las y los niños a identificar las señales de peligro.