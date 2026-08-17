Investigan antecedentes de violencia familiar tras feminicidio en la zona Mixteca de Oaxaca; hay un detenido

Las autoridades de Oaxaca detuvieron a un hombre identificado con las siglas R.G.M., señalado por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio agravado, ocurrido en la región de la Mixteca.

Fiscalía de Oaxaca confirma detención por feminicidio en la Mixteca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el caso ocurrió en la comunidad de Nican de la Soledad, perteneciente al municipio de Santiago Juxtlahuaca. De acuerdo con la investigación ministerial, los hechos ocurrieron entre la noche del 11 y la mañana del 12 de julio de 2026, dentro de un domicilio.

Las indagatorias establecen que, durante una discusión dentro del inmueble, la víctima recibió disparos de arma de fuego. Las lesiones que sufrió le provocaron la muerte.

Obtiene FGEO vinculación a proceso por feminicidio agravado; investigación establece antecedentes de violencia familiar en la Mixteca



Oaxaca de Juárez, Oax., 17 de agosto de 2026.- La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo auto de vinculación a proceso en contra de… pic.twitter.com/ITBDPcQkIJ — Fiscalía General (@FISCALIA_GobOax) August 17, 2026

Investigarán antecedentes de violencia familiar en el caso de feminicidio en la Mixteca

El Ministerio Público identificó que la mujer estaba casada con R.G.M., quien permanece bajo investigación por su probable participación en el feminicidio agravado.

La FGEO presentó ante un juez de control los datos de prueba que reunió durante las diligencias. Luego de analizar la información, la autoridad judicial resolvió iniciar un proceso penal contra el hombre.

Como parte de la investigación, las autoridades recabaron información sobre posibles antecedentes de violencia familiar. Según los datos integrados en la carpeta de investigación, la víctima habría enfrentado previamente agresiones físicas y violencia psicoemocional.

Juez dicta prisión preventiva contra el presunto implicado en feminicidio en Oaxaca

Durante la audiencia, el juez de control impuso a R.G.M. la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Además, concedió un plazo de cuatro meses para que concluya la etapa de investigación complementaria.

Durante ese periodo, el Ministerio Público podrá continuar con la integración de la carpeta y reunir los elementos necesarios para fortalecer la acusación, conforme avance el proceso judicial.

