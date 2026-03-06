¿Cuáles son las reformas que garantizan la paridad de género en México este 2026?

Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, exige ir más allá de los discursos para analizar la letra de la ley. En la última década, la Constitución Política de México ha sufrido modificaciones profundas para obligar al Estado a garantizar la paridad en el poder, cerrar la brecha salarial y establecer mecanismos frontales contra la violencia de género.

Para entender con qué armas legales cuenta la mujer mexicana en este 2026 frente al sistema público, te desglosamos las reformas y artículos constitucionales exactos que transformaron el acceso al poder, obligaron a cerrar la brecha salarial y crearon mecanismos para garantizar la justicia.

Los artículos de la Constitución que protegen a las mujeres en México 2026

Paridad en el Gobierno y Elecciones (Reformas 2014, 2019 y 2020)



Paridad de género en cargos populares: Modificado en 2014, este artículo obligó constitucionalmente a los partidos políticos diputaciones y senadurías federales, así como en los Congresos estatales. (Artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115): Aprobada en 2019, esta es la reforma política más expansiva. Hizo obligatorio que la mitad de los cargos en el Poder Ejecutivo (gabinetes presidenciales, estatales y municipales), Poder Judicial Reforma contra la Violencia Política (2020): Se tipificó por primera vez la Violencia Política en Razón de Género. Como brazo armado de esta ley, el INE creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas, una lista negra pública diseñada para frenar y exhibir las candidaturas de agresores.

Fuera agresores del poder (Reforma 2023)

Llegar al poder requería también limpiar los espacios de violencia. Impulsada por la sociedad civil, la Constitución se modificó para crear un filtro de protección cívica:



La "Ley 3 de 3" (Artículos 38 y 102): Se estableció que ninguna persona con sentencia firme por violencia familiar,

Salarios justos y Fiscalías Especializadas (Reforma 2024)

El paquete constitucional más reciente, aprobado a finales de 2024 y materializado en leyes secundarias operativas para este 2026, aterrizó los derechos políticos a la vida económica y de justicia diaria:

