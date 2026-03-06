¿Cuáles son las reformas que garantizan la paridad de género en México este 2026?
Este 8 de Marzo, conoce cuáles son las reformas y artículos exactos de la Constitución que obligan a los gobiernos a garantizar la paridad de género, erradicar la brecha salarial e investigar la violencia contra la mujer.
Este 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, exige ir más allá de los discursos para analizar la letra de la ley. En la última década, la Constitución Política de México ha sufrido modificaciones profundas para obligar al Estado a garantizar la paridad en el poder, cerrar la brecha salarial y establecer mecanismos frontales contra la violencia de género.
Para entender con qué armas legales cuenta la mujer mexicana en este 2026 frente al sistema público, te desglosamos las reformas y artículos constitucionales exactos que transformaron el acceso al poder, obligaron a cerrar la brecha salarial y crearon mecanismos para garantizar la justicia.
Los artículos de la Constitución que protegen a las mujeres en México 2026
Paridad en el Gobierno y Elecciones (Reformas 2014, 2019 y 2020)
- Paridad de género en cargos populares: Modificado en 2014, este artículo obligó constitucionalmente a los partidos políticos a garantizar la paridad de género (50-50) exclusivamente en el registro de candidaturas para diputaciones y senadurías federales, así como en los Congresos estatales.
- (Artículos 2, 4, 35, 41, 52, 53, 56, 94 y 115): Aprobada en 2019, esta es la reforma política más expansiva. Hizo obligatorio que la mitad de los cargos en el Poder Ejecutivo (gabinetes presidenciales, estatales y municipales), Poder Judicial y Órganos Autónomos sean ocupados por mujeres, sin excepciones.
- Reforma contra la Violencia Política (2020): Se tipificó por primera vez la Violencia Política en Razón de Género. Como brazo armado de esta ley, el INE creó el Registro Nacional de Personas Sancionadas, una lista negra pública diseñada para frenar y exhibir las candidaturas de agresores.
Fuera agresores del poder (Reforma 2023)
Llegar al poder requería también limpiar los espacios de violencia. Impulsada por la sociedad civil, la Constitución se modificó para crear un filtro de protección cívica:
- La "Ley 3 de 3" (Artículos 38 y 102): Se estableció que ninguna persona con sentencia firme por violencia familiar, delitos sexuales o por ser deudor alimentario moroso puede ser registrada como candidata a cargos de elección popular, ni ocupar ningún empleo en el servicio público.
Salarios justos y Fiscalías Especializadas (Reforma 2024)
El paquete constitucional más reciente, aprobado a finales de 2024 y materializado en leyes secundarias operativas para este 2026, aterrizó los derechos políticos a la vida económica y de justicia diaria:
- Erradicación de la brecha salarial (Artículo 123): Se elevó a rango constitucional el principio de que "a trabajo igual corresponderá salario igual" sin distinción de género. Esto obliga a la ley a establecer mecanismos severos para castigar a las instituciones o empresas que paguen menos a las mujeres por realizar las mismas funciones que los hombres.
- Fiscalías Especializadas (Artículo 116): Para combatir la impunidad institucional, se obligó a todas las entidades federativas del país a crear y operar Fiscalías Especializadas en investigación de delitos relacionados con violencias de género.
- Seguridad con perspectiva de género (Artículos 21 y 73): Obliga a que todas las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia rijan su actuación bajo una estricta perspectiva de género, garantizando el derecho a la "Igualdad Sustantiva".
- Sistema Nacional de Cuidados (2025): Un paso gigante hacia la justicia económica. Se reconoció el derecho al cuidado en la ley, estableciendo las bases para que el Estado asuma responsabilidades en las tareas de cuidado y domésticas, las cuales recaían histórica y mayoritariamente en las mujeres, limitando su desarrollo profesional.
- Blindaje contra la Brecha Salarial (2026): Entró en vigor la obligatoriedad estricta de "salario igual por trabajo igual", prohibiendo por ley y sancionando a las instituciones o empresas donde las mujeres ganen menos que los hombres desempeñando el mismo puesto.