Con rostros ocultos, policías ministeriales roban gasolina a damnificados de “Otis” en Acapulco

En minutos, policías ministeriales llegaron a una gasolinera en Acapulco, Guerrero, para robar la gasolina que decenas de personas esperaban adquirirla, luego de ser afectados por el huracán “Otis”.

Policías ministeriales en lugar de ayudar a las largas filas que se hacían en varias gasolineras de Guerrero, llegaron a bordo de vehículos oficiales y despojaron del combustible que ya había sido pagado por habitantes que buscan un poco de gasolina.

Al respecto, Francisca León, gerente de la gasolinera, comentó que los policías ministeriales la amenazaron con cerrar el lugar si seguía vendiendo la gasolina, a pesar de que en el lugar, la gente estaba formada para comprar el combustible.

“¿Dónde está la autoridad? ¿Dónde está Andrés Manuel López Obrador?” Se preguntan las personas damnificadas por el huracán “Otis”.

Acapulco solo fue azotado por el huracán “Otis”, también es víctima del desabasto de alimentos, combustible, la rapiña en varios negocios, pero lo peor es que es víctima de un gobierno inoperante e indolente.

La primera y única salida es restablecer el orden y el único que puede y debe imponerlo es el gobierno. Basta ya de discursos vacíos, este no es un asunto de politiquerías ni de campañas electoreras. Acapulco nos exige dejar atrás las excusas huecas y los pretextos.

Es urgente pasar a la acción, no hay tiempo que perder, solo con acciones decididas se puede acabar con la corrupción y las vilezas. Solo con acciones se puede recuperar la paz social hoy. Basta de hablar de votos, es momento de hablar de vidas.